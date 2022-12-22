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Визит Зеленского в Вашингтон - страшный сон Путина

Сергей Таран

Политолог, депутат Киевсовета

22 декабря 2022, 05:15
Судя по хаотичной реакции российских пропагандистов, россияне не знали о визите Зеленского в Вашингтон.
Визит Зеленского в Вашингтон - страшный сон Путина
Зеленский посетил США / коллаж ОП, УНИАН

Сбылся очередной кошмарный сон путина - визит Зеленского в Вашингтон - это свидетельство, что Украина становится не просто прозападной, и даже не просто антироссийской, а отчетливо проамериканской страной, - с соответствующими последствиями – с перспективой размещения здесь стратегической логистики НАТО и масштабного инвестирования в послевоенную восстановление.

Кстати, судя по хаотичной реакции российских пропагандистов россияне не знали о визите Зеленского в Вашингтон. Так же как проглядели и его визит в Бахмут.

Отдельно скажу о результатах визита Зеленского в США, но сейчас акцент на самом главном.

Украина становится важным фактором американской политики-как международной так и внутренней. США делают на Украине откровенную и, главное, долговременную ставку.

Несмотря на пафос и масштаб визита Зеленского понимаешь, что в США не скрывают, что успех или неуспех Украины и авторитет их внешней политики напрямую связаны между собой. Для Вашингтона победа Украины должна стать неким анти-Афганистаном, который должен показать, что США проводят эффективную и успешную политику, потому что знают, на кого делать ставки.

Также Байден делает ставку на Украину и во внутренней политике. Его помощь Киеву уже стала предметом острых дискуссий с трампистским крылом республиканцев, которые вменяют Байдену слишком большую и неконтролируемую помощь далекой Украине.

Но пусть теперь попробуют трамписты перед всеми мировыми СМИ блокировать новую помощь Украине, которую, в частности, планирует выделить Конгресс прямо во время визита Зеленского!

Тема Украины обязательно станет одной из ключевых и на предстоящих выборах в США. И поэтому Байден и демократы просто не имеют права проиграть Украину. Потому что от этого зависит и их политическая судьба. И это, на самом деле, хорошо, что США и Украина сейчас "на одной лодке". Хотя в этом случае очень хочется сказать "на одном авианосце".

Источник

Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден
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