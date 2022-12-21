Визит Зеленского в США: чего ждать

Американцы хотели серьезный разговор провести еще в первой половине сентября, но все не получилось.

Ракеты ATACMS, Владимир Зеленский, Джо Байден / Википедия, Офис президента Украины, скрин

Зеленский в Вашингтоне. Визит очень важный, потому что в Белом доме Зеленского ждет серьезный разговор относительно формата взаимодействия с США в следующие месяцы. Насколько я знаю, американцы будут связывать условия помощи с жесткой антикоррупционной политикой и кадровыми ротациями. По моей информации Зеленскому будут предлагать поменять правительство на более прозападное и технократическое. Есть уже даже имя премьера. Американцы хотели серьезный разговор провести еще в первой половине сентября, но все не получилось.

Очевидно, что американцы имеют вполне четкую позицию, после переговоров русской делегации с Бернсом в Анкаре плюс недавней двухдневной встречи Нарышкина с советником Байдена в Вене. Поэтому легкой поездка для Зеленского не будет.

Удачное выступление Зеленского в Конгрессе также может помочь усилить позиции тех, кто поддерживает Украину. На протяжении последних месяцев мы видели, что и в республиканском, и в демократическом лагере все чаще начали звучали голоса о том, что Украине нужно уменьшить помощь, потому важно сломать эту тенденцию. Учитывая, что спичрайтеры у президента отличные, то думаю, что в Конгрессе будет все отлично. Нэнси Пэлоси попросила всех депутатов быть в Конгрессе в среду вечером. В общем, визит очень важный и рамочный для судьбы Украины.

И похоже, что Зеленский наверняка привезет Пэтриоты из США.

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