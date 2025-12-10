Перед Рождеством и Новым годом принято делать всевозможные прогнозы. В основном ненаучные. Поэтому позвольте и мне забыть на минутку о своем аналитическом бэкграунде и пованговать.

Уже в первом квартале следующего года нас дожмут до несправедливого и унизительного мира с Москвой. Потому что воевать нам почти не с кем, а со второго квартала - еще и не будет за что. А война - дело затратное. Когда-то экс-министр обороны Резников даже озвучивал конкретную цифру - $100 млн. в день. Без западной помощи Украине такие деньги взять просто негде. С возвращением Трампа в Белый дом Америка свою финсовую помощь украинцам прекратила. Европейцы свои давать не хотят, а конфисковать российские деньги боятся. А воевать за пайку, как советские или вьетнамцы, украинцы явно не готовы...

Поэтому весна станет для Украины временем тяжелого похмелья. Наивные романтики наконец прозреют, что мир держится на прагматических интересах, а не идеалистических ценностях. Что вчерашние союзники, обещавшие "will stand with Ukraine as long as it takes", быстро превращаются в "брокеров" мирного соглашения за счет более слабого, из ресурсов которого они не прочь поживиться. Героические военные, вернувшись с фронта, вдруг убедятся в том, что они уже подозревали: в тылу они никому не нужны, возможно кроме их семей и ближайших друзей.

На время подонки, разбогатевшие на войне и наслаждавшиеся жизнью, пока другие погибали в окопах, окажутся хозяевами жизни, у которых будет власть и деньги. Для всяких колдунов, гадалок, экстрасенсов, колдунов и других мошенников наступит звездный час, потому что люди будут обнищавшие, отчаявшиеся, дезориентированные и потеряют почву под ногами. Вопиющая бедность будет соседствовать с дерзким богатством. Криминалитет расцветет так, что лихие 90-е покажутся любительским боксом против боев без правил.

Русскому языку, русской культуре и русской церкви в Украине вернут статус и возможности. А россияне - щедрое финансирование. Клепки принять историю такой, какой она была, и начать претендовать на часть имперского и советского наследия как сотворцы и империи, и СССР у украинских компрадорских элит конечно не хватит. И поэтому язык и вера снова станут красной тряпкой для искренних, но недалеких национал-патриотов.

Волна за волной Украину будет затапливать ресентимент. коллективное бессознательное начнет искать козлов отпущения, виновных в поражении. Вместо покаяния и работы над ошибками, вся энергия начнет направляться на поиск внутреннего врага.

Ветераны начнут объединяться в организованные криминальные сообщества. Сначала они будут брать деньги у нуворишей и платить правоохранителям за "крышу". Потом тот или иной харизматичный ветеран решит, что это несправедливо, что он и его побратимы питаются из рук какого-то олигарха, разбогатевшего на войне. Он зажжет спичку популистской идеологии, которая упадет на подготовленную, обильно смазанную ресентиментом, почву разъеденных несправедливостью ран и обид. После уничтожения конкурентов, этот человек провозгласит себя "проводником украинского народа"...

На этом история Веймарской Украины завершится. Что будет дальше - это отдельная история.

Источник

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

