Переговоры в тупике. Что дальше?

Европа может расторговать только одним козырем: именно европейцам принадлежит контрольный пакет акций в санкциях.

https://opinions.glavred.info/peregovory-v-tupike-chto-dalshe-10722614.html Ссылка скопирована

Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Как и следовало ожидать, Украина отказалась от главного требования США и России: территориальных вопросов. Теперь мы входим в очередную зону турбулентности. Главная проблема в том, что мы не видим и намека на какую-либо собственную игру.

1. Встреча в Лондоне показала, что никакой концепции, что делать дальше в Европе не существует. Европа, как максимум, может выделить какие-то средства. Явно недостаточные для перелома в войне. Более того, Европа имеет глобальную проблему под названием "безопасность" и, что с этим делать европейцы не знают.

2. Поэтому, похоже, сейчас будет принято решение из разряда "не знаешь, что делать, отложи решение вопроса на потом". В наших реалиях это звучит так: война продолжается, деньги, возможно, будут.

видео дня

Европа может расторговать только одним козырем: именно европейцам принадлежит контрольный пакет акций в санкциях. И возвращение России в мировую геополитику невозможно без Европы. Но этот козырь с каждым днем становится все слабее на фоне проблем в самой Европе (включая идеи по развалу ЕС) и развала предыдущего западноцентричерного порядка в мире.

3. Здесь очень показательна поездка Макрона в Пекин, которая закончилась, почти ультиматумом. Китай начал "качать свои права", а Европа просто не готова к такому повороту событий. В ЕС до сих пор не готовы воспринять новый мир, где есть два гегемона - Китай и США, которым глубоко плевать на вопросы ценностей. А это в свою очередь окончательно обнулило ту повестку дня за которую так крепко держится Европа. И в Пекине и в Вашингтоне открытым текстом говорят: мы хотим доить Европу и за это будем бороться. Что этому противопоставить Европа даже не представляет себе.

4. Из негативных моментов, я бы также отдельно выделил то, что Америка и Россия близки к тому, чтобы выделить двусторонние отношения в отдельный трек, разделив собственные вопросы и вопросы мира в Украине.

5. Нравится это кому-то или не нравится, но вопрос: "А что дальше?" уже начал звучать и он станет одним из главных во внутриполитической повестке.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред