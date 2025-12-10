Трампу уже не терпится объявить, что 'ещё одна война окончена'

Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего — от США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что США настаивают на дальнейшем обсуждении ряда "чувствительных вопросов" в переговорах по поводу "мирного плана", включая гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами.

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу", — сказал Зеленский, добавив, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего — от США.

Этот комментарий, вероятно, стал реакцией на заявление Дональда Трампа о том, что Зеленский якобы даже не читал мирные предложения, которые обсуждаются уже несколько недель. Учитывая, что на минувших выходных Зеленский по видеосвязи подключался к переговорам украинской и американской делегаций во Флориде, подобное заявление выглядит особенно странно.

Как именно сейчас выглядят пункты "мирного плана" и сколько их осталось после многочисленных консультаций — достоверно неизвестно. Однако самые проблемные вопросы на данный момент понятны, украинский лидер их честно озвучил. И сложно сказать, какой из них является наиболее сложным.

Вашингтону не терпится объявить, что "ещё одна война окончена". То, как именно она будет окончена и окончена ли вообще — уже другой вопрос. Трёхтысячелетняя война на Ближнем Востоке, по версии администрации США, тоже уже завершена. Вот только с реальностью это не совпадает.

