В воздухе пахнет весной и назревающим коллапсом наступления оккупантов.

Солдат ВСУ / Фото УНИАН

Бывают годы, когда ничего не происходит и бывают недели, когда происходят десятилетия. Ветер истории дует нам в лицо. Украинцы творят историю, которая станет одним из краеугольных камней мифологии западной цивилизации 21 века.

Из обреченной страны, которая должна пасть под ударами врага за три дня, Украина превратилась в непокоренное сердце свободного мира.

Со второй по силе армии мира Россия превратилась во всемирное посмешище, которое уже десятый день подряд не может захватить ни одного крупного города, потеряв 10 000 солдат.

Бывший капитан команды КВН становится легендарным национальным лидером, которым восхищаются как новым Черчиллем.

В глазах всего мира российское государство отныне новый нацистский рейх, а Путин – новый Гитлер. Война в Европе превращается в архетипическое противостояние добра и зла.

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Европейский союз, спящий гигант проснулся и вместе с союзниками начал настоящую экономическую войну против агрессора. Германия драматически увеличивает свой военный бюджет и поставляет оружие Украине, Швеция и Финляндия в шаге от вступления в НАТО.

Читайте такжеЗапад не понимает, что фашизация России-это надолгоСерьезно обсуждается нефтяное эмбарго России и передача польской авиации Украине. Тысячи западных военных-добровольцев прибывают, чтобы встать на защиту страны.

В русскоязычных городах Востока и Юга местные жители с одними лишь украинскими флагами в руках наступают на вооруженных оккупантов.

Читайте такжеКГБиста Путина в КВН не возьмут: он смешной, но еще больше - жалкийУкраинские фермеры на тракторах воруют российскую бронетехнику и восстанавливают ее, чтобы уничтожать врага – кто к нам с мечом придет, тот от того же меча и погибнет.

Деморализованные наступающие сдаются в плен героической украинской армии и от бессильной злобы бомбят мирное население – единственные, с кем они умеют успешно бороться.

Еще две недели назад все это могло быть лишь сюжетом второсортной остросюжетной книги. А теперь это реальность.

24 февраля 2022 года завершилась одна эпоха и началась другая. Мы в середине исторической аномалии, когда старые законы перестают действовать, а железные правила превращаются в полузабытые указательные знаки. Будущее больше не предопределено, а зависит от воли народов и конкретных людей.

В воздухе пахнет весной и назревающим коллапсом наступления оккупантов.