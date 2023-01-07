Дорогое государство, все храмы УПЦ МП должны быть возвращены нам, украинцам. Абсолютно все.

В Украине завершается эра русской церкви, считает Шуклинов / скриншот из видео

В Украине завершается эра русской церкви. Молебен Епифания в Лавре - это пролог перемен. Украина лишается последнего российского рычага на религиозную среду страны.

Согласно опросам, лишь 4% украинцев ассоциируют себя с УПЦ МП. 54% - с украинской ПЦУ.

54% украинцев желают полного запрета деятельности русской церкви в Украине. 78% считают, что государство должно так или иначе разобраться с русской церковью. Против - лишь 12%.

Так что в обществе абсолютный консенсус, сформирован абсолютный запрос к власти. Дорогое государство, все храмы УПЦ МП должны быть возвращены нам, украинцам. Абсолютно все.

Затем они должны быть переданы в аренду Православной Церкви Украины, чтобы она содержала их, обслуживала и заботилась о них, как единая (поместная) Украинская церковь.

Государство должно поставить точку в истории УПЦ МП, которая так и не нашла в себе сил выбрать сторону в войне. Сейчас.

Митрополит ПЦУ Епифаний в Лавре: "Ныне празднуем второе рождение Печерской Лавры. Из нее уходит искусственный и нечестивый дух "русского мира". И возвращается дух истинного святого служения православию и украинскому народу".

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