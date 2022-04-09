В шаге от красной кнопки: как Россия зажила по заветам Жириновского

Россия на 90 процентов выполнила наставления Жириновского / Reuters

Сегодня Россия скорбит о Жириновском. Его называют пророком, мыслителем и великим политическим деятелем. Я наблюдал за Жириновским с начала 90-х годов. По моему мнению, он никогда не был российским патриотом.

Наоборот, всю жизнь нес глубокие детские обиды в отношении государства и порожденные несправедливостью комплексы. Он был типичным космополитом и вполне приспособился бы и к роли политика в любой другой стране (если бы был там восстребован).

Я всегда ловил себя на мысли, что Жириновский все время сдерживал себя от смеха, когда говорил пафосную чушь, наподобие "сапог русского солдата в Индийском океане".

Я почти уверен, что он чуть ли не специально агитировал россиян и подталкивал их к самым страшным сценариям. Жириновский, скорее всего, жил в предвкушении того дня, когда озвученные им безумства будут реализованы и тогда он скажет: "развалинами Россиии удовлетворен. Мое детство и весь строй моей жизни до начала 90-х отомщены".

Удивительно, но Россия таки полностью реализовала его черновики по самоубийству.

Читайте такжеЖириновский умер, но Путин продолжает его делоТо, о чем он всегда говорил, сдерживая смех и злорадство, реализовано в РФ на 90%. Не хватает только нажатия на красную кнопку.

Думаю, сейчас, после смерти, он уже, не сдерживая себя, от души смеется на небесах и говорит: "Мама, посмотри вниз на этих дураков"...