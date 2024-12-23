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В России всё начнёт рушиться уже в январе-марте 2025 года

Александр Сотник
23 декабря 2024, 06:36
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В первом квартале нового года мы всё это увидим. Сейчас там просто на всё растут цены и тарифы.
В России всё начнёт рушиться уже в январе-марте 2025 года
Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Кремль заинтересован, конечно же, в паузе, потому что ему нужна передышка. Ведь в России уже даже не путиномика, а зомбономика. 20 декабря Центробанк снова соберётся на заседание и на несколько пунктов повысит ключевую ставку. В России и так сейчас самая высокая в мире ставка – 21%, но она может быть повышена до 23%. Не удивлюсь, если в январе она составит уже 25%. В РФ не могут обуздать инфляцию, поскольку напечатано уже столько денег. В начале войны лохматым, которые шли на "прожарку", обещали 2 миллиона рублей, а сейчас Путин уже поднял эту сумму до 4 миллионов. Однако даже нынешние 4 миллиона уже далеко не такие, как были в своё время 2 миллиона, поскольку скорость инфляции такая, что мама дорогая.

В России всё начнёт рушиться уже в январе-марте 2025 года. В первом квартале нового года мы всё это увидим. Сейчас там просто на всё растут цены и тарифы. Растут цены на бензин, топливо, электричество, газ, еду, услуги и товары. А потом это будет вал, и остановить его будет невозможно.

Набиуллина уже махнула рукой и просто дорабатывает. Путин ей сказал, что она будет с ним до конца. Её заместительница Скоробогатова ушла из Центробанка, сказав: "Да ну вас нафиг, ребята, я больше не хочу". И её Путин отпустил, а Набиуллину – нет. Потому что Набиуллина – одна из тех немногих специалистов, которые ещё у Путина остались и готовы с ним работать. Конечно, она замазана по самую макушку, что ей остаётся делать, не из окна же выпрыгивать. Потом могут и выбросить из окна – слишком много знает.

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Так что в 2025 году мы будем наблюдать такие инфляционные процессы, даже стагфляционные, что не ясно, как в дальнейшем Россия будет продолжать войну. Если война продолжится (а, скорее всего, так и будет), 2025 год будет последним, когда Россия будет в состоянии хоть как-то вести войну. Если она не свалится в ядерный апокалипсис, или если система не скажет: "Всё, с Путиным пора прощаться. С Западом – мир, дружба, жвачка"… Веер сценариев очень большой, а Россия – очень непредсказуемая страна с непонятным прошлым и, тем более, туманным будущим. И Россия всегда выбирает самый хреновый сценарий из всех возможных, делает ему апгрейд, а после этого использует.

Александр Сотник, специально для Главреда

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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