В России узаконили массовую депортацию?

Власти РФ могут депортировать население из любой зоны, "где есть угроза" / Reuters

В государстве-агрессоре окончательно одобрены крайне характерные дополнения к тамошнему федеральному закону 1994 года 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

По ним на население возложена обязанность "эвакуироваться с территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий".

Читайте такжеЕвропарламент призвал приготовиться к внедрению жестких санкций против РоссииЭтой обязанности не корреспондирует никаких обязательств государства обеспечивать эвакуацию, хотя тамошняя пропаганда успокаивает население тем, что пока ответственности за нарушение этого требования нет. Пока нет, конечно. Также говорят что эвакуация "обязательна, но не принудительна". Здесь без комментариев.

На практике это будет означать, что власти РФ могут депортировать население из любой зоны, "где есть угроза", потенциальная или мифическая, просто властным указанием, то есть население имеет теперь обязанность депортировать себя оттуда самостоятельно. Никаких гарантий и возмещения расходов, оставленного имущества, и даже гарантий возврата назад законы РФ не устанавливают.

Основной вызов "новелл" заключается в том, что эти нормы Кремль противоправно распространит и на крымчан. А потому в следующем оккупационная "администрация" сможет нагло заставить любые группы лиц выехать из Крыма, без права возвращения населения любой территории полуострова. Ведь формально зон экологических рисков там более чем хватает.

1944 год?