Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угроза

Вадим Денисенко
12 ноября 2025, 06:10
68
Путин ждал. Что стало триггером? Я склоняюсь к мнению, что причиной стало уменьшение желающих идти на контракт.
Путин, армия РФ
Путин и оккупанты / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Сразу в 20 регионах России начали набирать, так называемых, резервистов для "охраны значимых объектов". Проще говоря, скрытая мобилизация стартовала.

1. Пока сложно говорить о масштабах и количестве этих самых резервистов. Сейчас могу лишь высказать гипотезу, что главная задача - в течение зимы накопить дополнительно 110-150 тысяч. Но повторюсь - это гипотеза. Главный вопрос на который нет ответа - на сколько будет провисать набор на контракт. Исходя из этой цифры, мы сможем дать ответ на вопрос: "Это накопление дополнительных ресурсов или пополнение потерь от недобора?". Я склоняюсь к тому, что мы увидим относительно небольшое накопление дополнительных ресурсов. Но повторюсь - это пока гипотеза. Ответы мы будем иметь в течение максимум двух месяцев.

2. Не нужно сомневаться, все эти "резервисты" с лагом в несколько месяцев окажутся на фронте.

видео дня

3. Система построена так, что никаких бунтов мы не увидим в принципе. Сейчас российское законодательство делает бесправным уклониста (блокировка карточек, водительских прав и т.д). Они два года выписывали полную архитектуру этих мобилизационных изменений и были готовы запустить эту самую мобилизацию еще с мая. Но Путин ждал. Что стало триггером? Я склоняюсь к мнению, что причиной стало уменьшение желающих идти на контракт.

4. Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов. До сих пор эта война была исключительно о деньгах (деньги в обмен на смерть). Сейчас деньги резко уменьшились. Это будет поводом для бухтения, но не выступлений.

5. Отдельно хочу обратить внимание на то, что эта мобилизация будет вымывать значительно более ясный человеческий ресурс. Более качественный в смысле, квалификации, социального положения (проще говоря не алкоголики). Это точно серьезно ударит о трудовом потенциале. Но накопительный эффект мы увидим не ранее чем через 12 месяцев.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Владимир Путин Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

07:07Мир
РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

02:14Мир
ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

00:09Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Последние новости

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
04:45

"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

03:47

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердиктВидео

03:18

Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растенийВидео

02:55

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Реклама
02:28

Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

02:14

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

01:55

"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

01:30

Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

01:13

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

00:09

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

11 ноября, вторник
23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

23:26

"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

22:54

Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

22:52

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

Реклама
22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:02

Водители делают это почти каждый день: что помогает батарее электрокара "стареть"

20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

19:42

Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

19:40

Гороскоп на завтра 12 ноября: Близнецам - ловушка, Водолеям - прибыль

19:38

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

19:10

Как РФ опозорилась с историей угнать перехватчик МиГ с ракетой "Кинжал"мнение

19:06

Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицыВидео

19:06

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

19:06

Ситуация на юге обостряется: эксперт раскрыл, какой город под прицелом врага

18:48

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

18:32

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

Реклама
18:24

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:22

Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарийВидео

18:00

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучшеВидео

17:51

"Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну

17:50

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

17:48

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:46

Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию: объясняет эксперт по ораторскому искусству

17:45

Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

17:31

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали ихВидео

17:23

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять