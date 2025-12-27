Самый сложный этап, он требует рождения новых смыслов, а не лишь отрицание.

В Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой / коллаж: Главред, фото: Википедия

Поделюсь своими мыслями "на тему". Борьба с символами путем сноса памятников бесполезна и знаете почему?

Потому что символы существуют в символическом поле смыслов, а не в материальном мире знаков. Памятник как материальный объект и как знак, лишь указует на символ. И знаете в чем парадокс? Место разрушенного памятника - это тоже знак. Который указует на символ еще сильнее, чем сам памятник.

То есть иррациональное разрушение лишь усиливает символическое поле, а не ослабляет.

Символическое поле может быть поглощено лишь другим символическим полем.

Но поглощение - это синтез, а не деконструкция.

Молодая культура проходит два этапа своего становления:

1. Развитие в качестве контркультуры. Нонконформистской по своей сути.

Это время растущей популярности, особенно в среде молодежи.

Самый эффективный период, который базируется на контрсмыслах.

2. Конкурирующая культура.

Самый сложный этап, он требует рождения новых смыслов, а не лишь отрицание.

Здесь все намного сложнее. Нужно уже не атаковать "иного", а конкурировать.

Самое опасное для второго этапа - это перерождение в культуру официоза, конформистскую в своей основе.

Прежде всего, это приводит к потере популярности среди молодежи, которая ищет альтернативу и нонконформизм в "ином".

Так вот, самый критический момент - это пустое место на месте разрушенных памятников.

Например, памятник Ленину на Бессарабке был разрушен в 2013 году.

Но уже 12 лет там - зияющая пустота. Печать разрушения и смыслового вакуума.

Было несколько попыток создать на этом месте некую альтернативу, в том числе и в виде "ладошек" и все.

То есть борцы с ленинизмом хотели уничтожить памятник как символ.

Но оставив это место пустым, лишь усилили разрушаемое символическое поле.

Потому что в результате, в центре Киева родился ужасаюший символ пустоты и отсутствия смыслов развития.

Как постоянным не закрытый паттерн "слепого разрушения", в котором нет созидания.

Если бы на месте разрушенного памятника Ленину появился новый символ в виде памятника-знака - это стало бы фактом создания нового символического поля.

А так - это лишь символ отсутствия новых социальных смыслов уже более 12 лет.

Новый социальный смысл - это то, что так и не было сформулировано за все эти годы.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

