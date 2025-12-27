Дмитрию Медведеву можно вручить подяку от СБУ или ГУР МО за то, что своим докладов на Совбезе он фактически озвучил не ура-патриотическую чушь.

Можно по-разному оценивать больную эпистоляршину, регулярно извергаемую Дмитрием Медведевым в социальных сетях, но периодически он сообщает крайне увлекательные цифры, порою, кардинальным образом разнящиеся с заявлениями путина, но при этом куда более реалистичные.

Так, пару дней назад Дмитрий Медведев на заседании Совбеза россии сообщил, что в 2025 году российская армия привлекла 417 000 контрактников и 36 000 добровольцев, или, суммарно, 453 000 тел.

Напомню, что в 2025-й год РОВ вошли с численностью чуть более 600 000 тел, вывели этот показатель до 710 тысяч и уже как полгода общая численность кардинальным образом не меняется.

При этом на момент написания этой заметки потери РОВ в 2025-м составляют 411 110. Ранее я уже писал, что по моим расчётам, в 2025-м году потери РОВ будут в пределах 415 тыс тел +/- или…

Или, иными словами, практически вся контрактная часть мобилизации РОВ за этот год будет стёрта в ноль.

В свою очередь, добровольцы, резервисты, а так же наёмники – это именно то, что позволило РОВ в начале первой половины 2025 довести общую численность до 710 тысяч тел, но дальше прогресса – нет. Потенциала на увеличение группировки не хватает, а хватает на компенсацию потерь в ноль.

Таким образом, Дмитрию Медведеву можно вручить подяку от СБУ или ГУР МО за то, что своим докладов на Совбезе он фактически озвучил не ура-патриотическую чушь, а раскрыл системные проблемы, возникшие в этом году у РОВ с увеличением группировки и мобилизацией, не позволяющей компенсировать потери в плюс, а стагнирующей полгода в позиции - ноль.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

