Почему РФ провалит цифровую диктатуру

Россия выбрала модель использования Телеграма как площадки информационной и когнитивной войны на внешних рынках, ограничивая его у себя ради перетока аудитории в полностью контролируемый их спецслужбами Max. Так же, как и ранее с YouTube, логика действий с Телеграммом довольно проста: ограничение в России имеет целью попытку отрезать внешним силам использование платформы для работы против режима Путина. В то же время, российские спецслужбы продолжат создавать на этой платформе свои продукты для влияния на аудиторию обществ в целях пропаганды. Речь идет не только об Украине, где россияне фактически проиграли Телеграм войну после 2022 года, но до того времени несколько доминировали, но и об Африке, отдельных странах Центральной Азии, Польше...

В YouTube такая же логика. Российские пропагандисты работают на этой платформе, пытаясь отравлять информационное пространство там, где есть интерес России по дестабилизации. У себя дома они исповедуют так называемую китайскую модель ограничений, сохраняя лояльное к Путину инфополе.

Но Россия — не Китай. Здесь уже без подробностей. Не все у них получится с этой цифровой диктатурой.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

