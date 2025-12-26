Укр
Почему выборы во время войны плохая идея

Тарас Загородний
26 декабря 2025, 19:10
Вопрос не в технической возможности, а в легитимности власти, которая будет сформирована по их результатам.
Владимир Зеленский, выборы
Выборы во время войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Считаю, что выборы во время войны - плохая идея. Приведу аргументы наших политиков и собственные.

В целом проведение выборов в условиях войны или сразу после прекращения массированных обстрелов является крайне сложным и рискованным. Речь идет не только о технической организации голосования, но и о соблюдении демократических прав избирателей, безопасности людей и реальной свободе выбора. Даже при сценарии короткого перемирия полноценные и честные выборы провести практически невозможно.

На днях в Верховной Раде начала работать рабочая группа, которая готовит законопроект "для проведения одноразовых выборов в условиях войны". Думаю, что у рабочей группы слишком много сложных и чувствительных задач, так что вряд ли конкретные результаты появятся в ближайшие месяцы.

Позиции и депутатов, и фракций в целом сводятся к одному: выборы возможны только после длительного мира. По словам главы фракции "СН" Давида Арахамии, во-первых, выборы невозможны во время действия военного положения. А во-вторых, лидеры всех фракций и групп договорились, что выборы могут состояться не раньше чем через шесть месяцев после его завершения. Первый заместитель председателя Верховной Рады и глава партии "СН" Александр Корниенко, который также возглавляет рабочую группу, отмечает: "нужно сесть вместе, поговорить и понять, как далеко мы можем двигаться в парламенте во время подготовки этого законодательства... Это не потому, что мы не хотим демократии, а потому что есть война, российские ракеты и ежедневные удары".

Глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко публично выступила против проведения выборов во время войны, акцентируя внимание на двух ключевых рисках - нарушении прав военных и опасности для гражданских. По ее словам, "неприемлемо проводить выборы во время войны. Потому что воины, будучи на передовой, не имеют возможности принять участие в выборах. А второе - мы что, под КАБами, под "шахедами", под ракетами выведем мирных людей в очереди на избирательные участки?".

Депутаты фракции "Европейская солидарность" также неоднократно подчеркивали, что выступают против выборов в нынешних условиях - до подписания мирного договора и стабилизации ситуации на фронте. Во фракции "Голос" заявляют, что военное положение не позволяет провести свободные, прозрачные и демократические выборы в Украине с международными наблюдателями, которые могли бы признать их легитимными. Член комитета по национальной безопасности Сергей Рахманин отмечает, что "можно сделать симуляцию выборов, но это не будут настоящие выборы", ведь отсутствие полноценной кампании и проблемы с избирательными списками делают реальные выборы почти нереальными.

Позиция президента заключается в том, что проведение выборов во время войны запрещено действующим законодательством. В то же время они могут быть возможными при условии, если партнеры, в частности США, помогут обеспечить безопасность и соответствующие условия. Такие заявления свидетельствуют о вероятном политическом давлении, прежде всего со стороны США. Подобные сигналы звучали и при администрации Байдена. Это выглядит как внешнее давление на украинскую власть, без учета реальной ситуации с безопасностью.

По моему мнению, в случае проведения выборов в ближайшие месяцы военные фактически будут лишены права быть избранными, не будет условий для равной агитации, а любое голосование под угрозой ракетных ударов не будет соответствовать демократическим стандартам. Кроме этого, остается открытым вопрос, как голосовать миллионам украинцев за рубежом.

Поэтому я против выборов немедленно после завершения обстрелов. Полноценного мира не будет - максимум, на который можно рассчитывать, это короткое и неустойчивое перемирие. Да, технически организовать голосование военных возможно - растянуть его во времени или ввести дистанционные механизмы с сомнительным доверием к ним. Но реализовать активное избирательное право (право быть избранным) для бойцов в таких условиях невозможно в принципе.

Есть еще один ключевой фактор - психологическое состояние общества. Выбор человека, который только что пережил обстрелы и блэкауты, не является свободным в полном смысле этого слова. Дайте обществу хотя бы несколько месяцев стабильной жизни - и результаты голосования будут совсем другими.

В конце концов, надо четко понимать: выборы как процедуру провести можно всегда. Вопрос не в технической возможности, а в легитимности власти, которая будет сформирована по их результатам. Сейчас вопрос легитимности не стоит - президент и парламент были избраны в 2019 году на полноценных, конкурентных и признанных выборах.

Зато выборы во время войны или сразу после прекращения обстрелов сразу создают поле для сомнений и манипуляций. Представим вполне рабочую ситуацию: Россия в день голосования или во время подсчета голосов осуществляет масштабную кибератаку и ломает реестры. Мы уже имели подобный опыт с реестрами Минюста, которые восстанавливали около недели. А если подобная ситуация возникнет с выборами? Какими будут итоги? Кто, как и за кого голосовал? Это неизбежно породит десятки инсинуаций и поставит под сомнение сам результат.

Это создает риск внутренней нестабильности, и именно в этом, на мой взгляд, заключается главная задача лоббистов идеи выборов в военное время - со стороны России и части американского эстеблишмента. Им нужна не демократия в Украине, а сомнение в легитимности украинской власти.

Далее возникает еще один вопрос: если состоятся президентские выборы, то кто реально может в них участвовать? Будет ли баллотироваться, например, Валерий Залужный в таких условиях? Не факт. Если нет - то вполне вероятно, что президентом снова станет Владимир Зеленский, но уже с меньшей легитимностью, ведь сразу появится большое количество упреков, в том числе со стороны России, по знакомому сценарию "нарисовали", "не все проголосовали", "миллионы за рубежом". Путин прямо заявляет, что в выборах должны участвовать "5-10 миллионов украинцев", проживающих на оккупированных территориях.

Именно этого и добивается Кремль: не сменить власть в Украине, а подорвать ее легитимность изнутри и ликвидировать страну вообще. И требования провести выборы в нынешних условиях работают ровно на эту цель.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

