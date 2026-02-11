Укр
Читать на украинском
Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украины

Виталий Портников
11 февраля 2026, 10:19
Россия, несмотря на очевидное нежелание Путина ссориться с Дональдом Трампом и в диалоге с действующей американской администрацией, не видит никакого реального прогресса.
Путин использует переговоры между Россией и Украиной исключительно как инструмент шантажа / Фото: t.me/news_kremlin

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал россиян не увлекаться американским президентом Дональдом Трампом и рассчитывать, что тот поставит на место Украину и европейцев и заставит Киев согласиться с российскими требованиями.

Лавров подчеркнул, что уже состоялись два раунда переговоров в Абу-Даби. И хотелось бы, чтобы война закончилась, однако россияне еще далеко не там. Это не первое заявление российского чиновника, в котором подчеркивается разочарование Кремля теми действиями, которые применяет американская сторона после Анкориджа.

И в ведущей российской деловой газете "Ведомости" со ссылкой на анонимного участника переговоров в Абу-Даби также подчеркивается, что Россия считает, что Соединенные Штаты не выполняют тех обещаний и обязательств, которые взяли на себя во время встречи президентов Соединенных Штатов и России.

Источник, а это может быть также представитель российского внешнеполитического ведомства, считает, что в Анкоридже Путин был готов пойти на уступки даже по территориальным вопросам. Конечно, не ставя под сомнение необходимость контроля Российской Федерацией над всей Донецкой областью.

Даже можно было достичь компромисса по численности Вооруженных сил Украины. Однако условием Россия, конечно же, ставила очистку Донецкой области от украинских войск, а также экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

В Москве говорят, что это вообще было обязательным условием прекращения российско-украинской войны, что, конечно, достаточно красноречиво иллюстрирует обеспокоенность Путина экономической ситуацией собственной страны. Потому что возникает вопрос, какое отношение к завершению войны на российско-украинском фронте имеют экономические взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном.

Однако с тех пор Россия так и не увидела от Соединенных Штатов никаких доказательств того, что Вашингтон готов идти навстречу Москве. Украина не соглашается с выводом войск с территории Донецкой и Луганской областей, а Соединенные Штаты последовательно вытесняют Россию с энергетических рынков и вводят против нее экономические санкции.

Таким образом, можно считать, что Россия, несмотря на очевидное нежелание Путина ссориться с Дональдом Трампом и в диалоге с действующей американской администрацией, не видит никакого реального прогресса. Об этом и говорит Лавров.

И это в определенной степени отражает сразу несколько тенденций. Во-первых, Путин начинает осознавать, что с помощью Трампа ему не удастся добиться ни капитуляции Украины, ни того, что европейцы перестанут помогать нашей стране в ее сопротивлении Российской Федерации.

Второе – это то, что украинская оборона приводит со временем к тому, что российская экономика действительно начинает находиться на грани выживания. Именно поэтому российскому президенту так нужно так называемое всеобъемлющее экономическое партнерство с Соединенными Штатами.

Ведь это экономическое партнерство должно предусматривать отмену санкций против Российской Федерации, ее возвращение на энергетические рынки, прежде всего на энергетический рынок стран Европы, а также возможность сохранения российских активов, сейчас замороженных в Европейском Союзе, и передачу их Российской Федерации.

В-третьих, то, что Путин использует переговоры между Россией и Украиной исключительно как инструмент шантажа как украинской стороны, так и Соединенных Штатов, но не надеется на то, что эти переговоры могут привести к каким-то конкретным результатам.

Когда министр иностранных дел Российской Федерации говорит о том, что вряд ли этот процесс быстро приведет к какому-то реальному результату, он прежде всего имеет в виду то, что переговоры вряд ли повлияют на предвыборные позиции Дональда Трампа накануне выборов в американский Конгресс.

А мы с вами знаем, насколько серьезно президент Соединенных Штатов относится к таким довыборам, от которых может зависеть и его способность воплощать в жизнь собственные амбициозные планы, и даже возможность находиться у власти до 2029 года, если демократы установят контроль над обеими палатами Конгресса.

Так вот, главным инструментом шантажа Российской Федерации является демонстрация Трампу того, что Москва не допустит его миротворческих усилий, которые должны завершиться успехом накануне довыборов и продемонстрировать, что он способен завершить российско-украинскую войну.

А если Трамп так заинтересован в том, чтобы она действительно подошла к концу, мы видим, что он должен давить не на Россию, а на Украину и на Европейский Союз. То есть принуждать Киев соглашаться с российскими условиями, которые по расчетам Кремля могут привести к дестабилизации внутренней ситуации в Украине и облегчить действия российских войск.

А на эти войска Путин продолжает надеяться. Вот и сейчас военные эксперты говорят о развертывании новых российских войск на восточном и южном направлениях, что может свидетельствовать о желании Москвы подготовиться к новому, уже весеннему наступлению на украинские позиции.

Или же развертывание этих войск и ресурсов является новым элементом путинского блефа как раз с целью надавить и на Украину, и на западные страны, подчеркнуть, что если они быстро не согласятся с его условиями, среди которых территориальные уступки Украины, ее идеологическое переформатирование в сателлит Российской Федерации и отмена санкций против России, то начнется новое наступление с попытками захватить новые украинские территории.

Однако на фоне того, что фактически ни к каким стратегически важным результатам не привело и нынешнее российское наступление, эти элементы блефа Москвы прежде всего рассчитаны на одного единственного зрителя, президента Соединенных Штатов.

И сигналы, которые теперь с помощью Лаврова Путин адресует Трампу, прежде всего связаны с желанием убедить американского президента более эффективно принуждать Украину и наших европейских союзников согласиться на шантаж российского президента и его окружения, поддерживающего идею бесконечной войны и дестабилизации страны и Запада.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

21:43

"На своем опыте убедился": известный ведущий внезапно уволился из Минобороны

21:41

Массовые отключения света в Запорожской области: появились графики на 11 февраля

21:31

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

21:14

Не в начале и не в конце: когда лучше всего солить картофель - идеальный момент

20:51

"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

20:15

"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

19:53

Последствия атак дают о себе знать: как будут отключать свет в среду, 11 февраля

