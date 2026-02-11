Мир изменился окончательно: как выжить Европе

Теперь европейские политики рискуют совершить ещё одну ошибку — рассчитывая "пересидеть" Трампа.

На этой неделе лидеры ЕС намерены обсудить один из самых сложных вопросов — как превратить Европу в сильного глобального игрока в мире, который становится всё более жёстким, пишет Politico. Речь идёт о повышении экономической конкурентоспособности ЕС, сокращении зависимости от США и поддержке Украины.

В частности, запланированы встречи европейских министров обороны в Брюсселе, где представители Украины проинформируют их о первоочередных потребностях страны в противостоянии РФ. Затем состоится встреча лидеров ЕС, посвящённая экономическим проблемам, а в конце недели пройдёт Мюнхенская конференция по безопасности.

Издание отмечает, что неофициальный главный вопрос конференции — есть ли у ЕС вообще шанс устоять самостоятельно без помощи Вашингтона. Эксперты указывают, что разведслужбы снова и снова предупреждают европейцев: Россия может быть готова атаковать одного из европейских союзников, пока Дональд Трамп находится у власти.

Для европейских лидеров сейчас особенно важно не поддаться традиционному соблазну утонуть в бесконечных совещаниях. Континент потратил годы впустую, полагая, будто протекторат США в сфере безопасности будет вечным, а в мире по-прежнему действуют некие устойчивые "правила игры".

Теперь европейские политики рискуют совершить ещё одну ошибку — рассчитывая "пересидеть" Трампа. Но это не так: мир изменился окончательно, и если Европа хочет выжить как самостоятельный игрок, ей необходимо срочно наверстывать упущенное.

