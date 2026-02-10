Как "пленки Эпштейна" всколыхнули мир

Рубрика "Чем бы ребенок не радовался..."
Вижу, что пленки Эпштейна слегка перевозбудили многих в нашей стране, и начались серьезные размышления, что "вот вернутся демократы, и все будет как раньше".
Скорее нет, чем да. У президента США больше полномочий в отношении внешней политики. Тем более что Трамп использует обкатанную Байденом схему обхода контроля Конгресса. Например, при предыдущей администрации было объявлено "чрезвычайное положение в энергетике", что позволяло предыдущему президенту в ручном режиме ограничивать строительство LPG-терминалов, останавливать строительство нефтепроводов (Keystone) и т. д. Нечто подобное использует Трамп. Только он везде "борется с наркотиками". Как это было в Венесуэле.
Если даже теоретически Трампу объявят импичмент, то президентом будет Ди Венс. Подозреваю, что многие будут скучать по Трампу как по "в принципе спокойному дедушке". Потому что нет отдельной "политики Трампа" — есть идеология государственного аппарата, которая формируется в think tank.
Вернут ли демократы Гренландию, когда Трамп под разными соусами получит контроль над ней? Нет. Уберут ли американские компании с рынка нефти и газа Европы или других стран? Нет.
Есть ли общий консенсус в Демократической и Республиканской партиях, что Китай — это опасность номер один? Да.
Что касается влияния "пленок Эпштейна", то они как предмет скандала будут терять свою силу и во время выборов будут выглядеть как "информация, которую и так все знают". Тем более, эти пленки — оружие, которое бьет и по Демократической партии. Точнее, конкретно по кланам Обам и Клинтонов. Уверен, что там многое будет и о них. Иначе почему Байден не давал ход этому делу, хотя оно было известно еще в 2016 году? Точно не из-за любви к Трампу.
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
