Как "пленки Эпштейна" всколыхнули мир

Если даже теоретически Трампу объявят импичмент, то президентом будет Ди Венс.

https://opinions.glavred.info/kak-plenki-epshteyna-vskolyhnuli-mir-10739516.html Ссылка скопирована

Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, facebook.com/worldeconomicforum

Рубрика "Чем бы ребенок не радовался..."

Вижу, что пленки Эпштейна слегка перевозбудили многих в нашей стране, и начались серьезные размышления, что "вот вернутся демократы, и все будет как раньше".

Скорее нет, чем да. У президента США больше полномочий в отношении внешней политики. Тем более что Трамп использует обкатанную Байденом схему обхода контроля Конгресса. Например, при предыдущей администрации было объявлено "чрезвычайное положение в энергетике", что позволяло предыдущему президенту в ручном режиме ограничивать строительство LPG-терминалов, останавливать строительство нефтепроводов (Keystone) и т. д. Нечто подобное использует Трамп. Только он везде "борется с наркотиками". Как это было в Венесуэле.

видео дня

Если даже теоретически Трампу объявят импичмент, то президентом будет Ди Венс. Подозреваю, что многие будут скучать по Трампу как по "в принципе спокойному дедушке". Потому что нет отдельной "политики Трампа" — есть идеология государственного аппарата, которая формируется в think tank.

Вернут ли демократы Гренландию, когда Трамп под разными соусами получит контроль над ней? Нет. Уберут ли американские компании с рынка нефти и газа Европы или других стран? Нет.

Есть ли общий консенсус в Демократической и Республиканской партиях, что Китай — это опасность номер один? Да.

Что касается влияния "пленок Эпштейна", то они как предмет скандала будут терять свою силу и во время выборов будут выглядеть как "информация, которую и так все знают". Тем более, эти пленки — оружие, которое бьет и по Демократической партии. Точнее, конкретно по кланам Обам и Клинтонов. Уверен, что там многое будет и о них. Иначе почему Байден не давал ход этому делу, хотя оно было известно еще в 2016 году? Точно не из-за любви к Трампу.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред