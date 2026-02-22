Для тех, кто не смотрел эфир, вот почему в провале контрнаступления виноват Байден.
1. После успешного контрнаступления на Херсон в 22 году российские войска были в полном кризисе. Это было лучшее время для продолжения, но американская разведка доложила, что угроза применения ядерного оружия составляет 50/50. После этого Байден начал ограничивать вооружение и призывать прекратить наступление, когда для него были лучшие перспективы.
2. Весной 2023 года Байден и партнеры сказали, что не могут просто так давать оружие, и что Украина должна идти в контрнаступление, чтобы у него были аргументы давать оружие. Поэтому к контрнаступлению подталкивали именно американцы.
3. Но никакого мощного оружия нам не предоставили. Залужный просил самолеты и ATACMS. Последние нам предоставили осенью, когда контрнаступление пошло на спад. А самолеты аж летом 2024 года!
4. С декабря по июнь россияне создали мощную линию обороны, которая была заминирована больше всего в истории человечества, а блиндажи вообще из бетона вылили. По плану американской операции прорыв на Мелитополь мог стоить нам до 40% потерь! По факту, еще прикрытие самолетов и удары вглубь российских тылов наши войска просто шли на убой, потому что к этому заставляли партнеры.
Основная причина, почему Байден хотел контрнаступление, заключалась в том, что летом 2023 года стартовали выборы в США.
О персоне: Виктор Андрусив
Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред