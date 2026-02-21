Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника город

Почему в Одессе крайне незначительное внимание уделялось на уровне местных властей к альтернативному, автономному энергообеспечению?

https://opinions.glavred.info/pochemu-odessa-odin-iz-samyh-uyazvimyh-dlya-atak-protivnika-gorod-10742663.html Ссылка скопирована

Атака на Одессу / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, t.me/odeskaODA, скриншот

Одесса… blackout… планирование… энергетическая автономия…

В ночь на 16 февраля российские оккупанты осуществили очередной налёт на Одессу и область. Результатом налёта стало то, что дрон-камикадзе Shahed-136 между 23:00 и 24:00 нанёс удар по объекту энергетической инфраструктуры, с предельно негативными последствиями для целого ряда районов города.

Что это был за объект, уточнять не стану, но в Одессе и так практически каждый знает, куда попали оккупанты, равно как и они, прекрасно осведомлены о результате своих действий, но возникает следующий вопрос…

видео дня

В 2022 году началась масштабная кампания по террору энергетической инфраструктуры Украины, спланированная и организованная генералом Суровикиным. В ходе ударов осени-зимы 2022-2023 годов Одесса погружалась не единожды в blackout. Некоторые районы города в 2022-м были отключены от электроснабжения не просто на протяжении суток, в течение недели.

Энергетический террор продолжался на протяжении 2023, 2024, 2025 годов и будет продолжаться и далее, до завершения войны, которая уж точно в 2026-м не завершится. Давайте только без иллюзий!

Следовательно, почему на уровне как минимум местной власти, после blackout`а 2022-2023 г.г. не был разработан кризисный план, по действиям в случае критического повреждения того или иного объекта энергетической инфраструктуры, от которого зависима значительная часть города, в том числе и предприятия трагического значения?

То есть, как таковое ежегодное планирование кризисных ситуаций, которое должно было подаваться в декабре каждого года вместе с планом действий на следующий год, который руководству подаёт каждое предприятие, либо не подавался, либо представлял собой некие ситуативные не эффективные решения, либо подавался, но на некоемом уровне… не выполнялся.

Одесса один из самых уязвимых для атак противника город, наравне с Харьковом, Сумами, Запорожьем, Херсоном, но при этом играющий важнейшую роль в морской логистике страны. Значение Одессы в вопросах логистики – значение обще-украинского, стратегического уровня. И за 4 года полномасштабной войны в городе, похоже, не было разработано плана на случай ударов, критического повреждения, или же полного уничтожения, важных объектов энергетической инфраструктуры.

Так в чём же на самом деле проблема?

Помимо выше озвученных вопросов, так же хотелось бы задаться и другими, а именно – почему в Одессе крайне незначительное внимание уделялось на уровне местных властей к альтернативному, автономному энергообеспечению?

Сейчас по одесским новостным каналам несётся радостная новость о том, что в город привезли генератор на 650 кВт. Похлопаем все дружно в ладоши, но… Но, что это даёт?

Средний показатель потребления лифта 6-10 кВт, при стартовом напряжении у очень старых моделей, советского образца, до 40 кВт. Но, подчеркну, это ситуативный пример и усреднено рассчитываем 6-10 кВт.

Кроме того, насосы на водо-обеспечение и отопление, это суммарно ещё около 30-40 кВт. Отмечу – без заживления квартир!

Таким образом, при наличии современного оборудования, на секцию 16-ти этажного дома достаточно иметь мощность в 50 кВт. Если это здание из нескольких секций, с общим водо и теплоснабжением, то распределение несколько иное, но редко когда превышает 150 кВт при наличии двух лифтов на секцию. То есть, генератор на 650 кВт может обеспечить автономией минимум 4 четырёх-секционные 16-ти этажек.

Стоимость генератора на 650 кВт стартует от $100 тыс.

Думаю, не проблема рассчитать при вышеупомянутых усреднённых потреблениях необходимую мощность для 5 и 9 этажного здания, с лифтом и без, а так же посмотреть ценовые категории генераторов от 50 кВт для 5-ти этажки и выше. И из этого сделать соответствующие выводы, с учётом того, сколько домов у нас в Одессе с 2022 года получили автономию.

И вправду, сколько?

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред