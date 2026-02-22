Укр
Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материала

Леонид Невзлин
22 февраля 2026, 08:10
Недвусмысленный намек на то, что Москва поддерживает ядерную программу Тегерана.
Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материала
Иран и Путин / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Пока Иран и США, вроде как, договорились продолжать переговоры при посредничестве Омана, Россия ведёт переговоры в Тегеране. Только о другом.

Министр энергетики России Цивилёв приехал в иранскую столицу с "хорошими новостями": Москва "активно работает" над строительством второго и третьего энергоблоков на АЭС в Бушере. Оборудование уже заказано и производится. Параллельно российские компании разрабатывают семь иранских нефтяных месторождений. Подписаны четыре меморандума о сотрудничестве.

Недвусмысленный намек на то, что Москва поддерживает ядерную программу Тегерана. Формально – гражданскую. Но это формально.

Отдельного внимания заслуживает деталь: раньше сообщалось, что иранский обогащённый уран, возможно, будет храниться в России — как часть будущей сделки с США. Тегеран публично отвергает эту идею. Но, по данным WSJ, на переговорах в Омане дал понять, что открыт к такому варианту.

Россия, таким образом, может оказаться хранителем иранского ядерного материала. Так Москва покупает себе место за столом любых будущих переговоров.

А Запад смотрит на это и продолжает искать "руководящие принципы" для соглашения.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

