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В Польше состоялись местные выборы: кто победил?

Олег Постернак
9 апреля 2024, 08:49
Результаты в целом подобны парламентским и сейчас провластным коалиционным партиям удалось удержать электоральную верность своих сторонников.
В Польше состоялись местные выборы: кто победил?
В Польше состоялись местные выборы / УНИАН

В Польше вчера состоялись местные выборы. Поляки выбирали 47 тысяч депутатов местных уровней, 2,5 тысяч воевод, бургомистров и мэров городов.

Результаты в целом подобны парламентским и сейчас провластным коалиционным партиям удалось удержать электоральную верность своих сторонников.

Три партии демократической коалиции, которые формируют правительство Дональда Туска совместно набрали более 50% голосов.

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По данным экзит-пола Ipsos результаты выборов в органы самоуправления:

"Право и справедливость" - 33,7%

"Гражданская коалиция" - 31,9%

"Третий путь" - 13,5%

"Конфедерация" - 7,5%

"Левица" - 6,8%.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии Туска переизбран в первом туре. Александра Дулькевич в Гданьске получила 62,3% и Марцин Крупа в Катовице 66,5%. Второй тур состоится в Кракове, где встретятся Александр Мишальский (36%) и Лукаш Гибала (27%). Во Вроцлаве во втором туре будет борьба между Яцеком Сутриком (34,3%) и Изабелой Боднар (29,8%). В Жешуве - между Конрадом Фийоликем (37,9%) и Вальдемаром Шумным (23,2%).

Сельские католические регионы традиционно оказались более мобилизованными, голосуя за "ПиС". 57% фермеров поддержали именно "ПиС".

Политическая сила Качиньского победила в 6 воеводствах, но это на три меньше, чем на местных выборах в 2018 году. "Гражданская коалиция" Туска победила в 10 воеводствах.

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