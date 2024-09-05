Информация о зверствах россиян должна оперативно доноситься через общественное мнение до тех, кто заинтересован её не заметить.

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Война в Украине /Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

В осень мы входим гораздо лучше, чем могли бы. У врага были амбициозные планы на весенне-летнюю кампанию. Но сначала они сожгли часть войск к северу от Харькова. Затем Курская операция оттянула на себя изрядную долю оставшихся резервов, которые сейчас могли бы давить на тот же Покровск или вклиниваться между Харьковом и Сумами.

На карте видны три выступа (северский, торецкий и кураховский), которые россияне до ужаса хотели бы срезать. Но им нужны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ войска, которых по состоянию на сейчас нет (и в ближайшие два месяца точно не будет, и даже в случае объявления мобилизации их не будет месяцы).

Есть попытка рассечь наши войска в Харьковской области, чтобы выйти к Осколу.

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Даже в случае ухудшения ситуации на каком-то из участков в чисто военном плане это не повлечёт для всей страны и всей обороны драматических последствий. Т.е., может быть плохо, но масштаб этого "плохо" надо объективно оценивать.

Что способно резко всё ухудшить – это настроение людей: когда они перестанут сопротивляться. И потеря управления.

4. Итого получается.

Карты на ближайший раунд уже сданы. Как они будут разыграны, какие ходы подготовлены, мы не знаем, но всё уже случилось.

В ближайшие два месяца сложно рассчитывать на стремительное поступление помощи, которая сыграет до начала ноября.

Россия по-прежнему не может справиться с нашей армией. Даже если враг продолжит движение, чисто военными средствами не сможет нас обрушить. А мобилизация им на коротком отрезке не поможет.

Единственное направление, где Кремль может нарастить усилия имеющимися ресурсами – это зверства против гражданского населения, которые не будут выглядеть как эскалация, но пошатнут устойчивость.

Если не обрушить мотивацию украинской армии и поддержку армии тылом – надо проводить мобилизацию, чего в РФ не хотят. Оказывая давление на гражданских, РФ создаёт вилку: возможность продавливать нашу армию с опорой на скрытую мобилизацию и наёмников, а также формируя задел под переговоры. Это раскручивает спираль: чем меньше устойчивость Украины, тем меньше помощи мы реально получим.

Нюанс в том, что граждане Украины демонстрируют выдающуюся стойкость. Из-за чего планы Кремля уже многократно срывались.

На ближайшие два месяца ситуация такая:

1) Придётся терпеть, нельзя шарахаться;

2) Информация о зверствах россиян должна оперативно доноситься через общественное мнение до тех, кто заинтересован её не заметить. Чтобы в ходе выборов им таки пришлось реагировать и сдерживать Путина.

Тем, кто формирует оценки, пора зафиксировать: заявление Байдена о том, что "Полтава – это попытка сломать волю народа", на фоне запрета применять дальнобойные средства и консервативного подхода к оказанию помощи выглядит, словно в стремлении сломать волю украинцев Россия не одинока. Даже если это не так. А выглядит – так.

Когда живой организм (Украина) загнан в угол, истекает кровью, находится под колоссальным давлением и наблюдает действия, которые выглядят как издевательство и унижение, это может вызвать иррациональное поведение. Это факт. И к нему стоит отнесись серьёзно.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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