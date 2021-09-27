УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

В области балета мы впереди планеты всей

Александр Кочетков

политический аналитик

27 сентября 2021, 07:45

Политическая осень в Украине похожа на сельскую дискотеку. Там танцуют все.

Верховная Рада
Политическая осень в Украине похожа на сельскую дискотеку / Фото Reuters

Украинская политика предельно театрализована. Так было еще до Владимира Зеленского, который просто кульминация тренда. Поэтому политическую осень вижу в виде сельской дискотеки, где танцуют все. Всё, что попало. Одновременно.

И первым на танцпол просится, аж дрожит от реваншистского нетерпения, прима-балерун Петр Порошенко. Намерен исполнить гопак патриота с критикой всех, кроме себя любимого. Его свита на подтанцовке — канкан с высоким подниманием конечностей: ни стыда, ни совести, ни перспектив.

Правее Порошенко на танцполе — националисты во главе с Национальным корпусом. Исполняют революционное "яблочко": от "совка" открещиваются, а по методам и намерениям — те же большевики-беспредельщики.

Чуть левее от них хореографическая группа исполняет умирающих — политически — лебедей: Арсений Яценюк с американским шлейфом, Владимир Гройсман и примкнувший к ним солист Арсен Аваков. Он специалист по всяким фуэте и пируэтам, претендует на балетмейстера, но зачем-то тянет с собой всяких зомби.

В результате канканогопак Порошенко оказывается зажатым между всякими аваковцами, наступающими им на ноги, а то и на другие части организма.

Реклама

Там же нервно извиваются на шесте активисты транснационалов, причем, успевают на хорошем английском убеждать, что то, чем они занимаются — это не проституция и торговля страной, а тоже танец, пол данс называется.

Прямо по центру танцпола — неувядающая прима Юлия Тимошенко, которую не просто вывели на сцену, а изрядно вывели из себя. О, это будет та еще цыганочка с выходом! И про тарифы, и про энергетику, и про то, почем нынче олигархи для Офиса президента. Достанется всем!

На левом фланге сцены — сводная группа бывших регионалов, которые бывшими не бывают. Здесь и ОПЗЖ Медведчука-Рабиновича с плясками русских коробейников, там же адепты Левочкина-Бойко исполняют польку-бабочку. Пока без музыки. Туда же пытаются протиснуться плясуны Бориса Колесникова, но без денег Рината Ахметова получается как-то не в такт.

Напротив всех этих толпа "Слуг" не танцует, а судорожно подергивается. Потому что у них в репертуаре один, но задорого вызубренный номер — танец роботов с телеуправлением из Офиса президента.

Неподалеку, не рискуя пока выйти на танцпол, разминается и демонстрирует растяжку Дмитрий Разумков.

Перед хореографическими массами, оттянув носочек, короткими перебежками туда-сюда перемещается Владимир Зеленский с фирменным номером то ли пародии, то ли подражания. Мимо кого пробегает — тому и подражает. Похоже, но уже не смешно.

Тоже не смешно, а печально, что мы — зрители, заплатившие за это низкопробное шоу своими налогами — не только смотрим, а многие еще и аплодируют от души. Вместо того, чтобы совместно прекратить этот позорный балаган.

Как там излагал классик: "А также в области балета мы впереди планеты всей".

viber
Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Арсен Аваков Александр Кочетков Дмитрий Разумков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты "Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента Очень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021Очень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021 Приходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платкомПриходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платком Притягивает опасность и беду: почему нельзя держать кактус в домеПритягивает опасность и беду: почему нельзя держать кактус в доме

Последние новости

07:58

Люди могут получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделать

07:45

В области балета мы впереди планеты всей мнение

07:10

Глава Pfizer спрогнозировал, когда мир победит COVID-19 и вернется к нормальной жизни Видео

07:10

"Синдром Пугачевой" и коронавирус: астролог рассказал, что ждет Ани Лорак Видео

06:33

"Почувствовал кровушку и пошел": Усик вернулся в Киев и рассказал о победе над Джошуа Видео

Реклама
06:28

Шефир и зачистка элит: как Зеленский воспользуется нападением на своего помощника мнение

06:03

Вещи, в которые женщины не должны верить после 40 лет

05:02

Погода в Украине готовит сюрприз: синоптик рассказала об опасности Видео

04:22

Почему дети так не любят брокколи и цветную капусту: оказывается, всё не так просто

03:50

В Минздраве объяснили, стоит ли принимать антибиотики при простуде и как выздороветь быстрее Видео

03:02

Деньги рекой текут в руки: астрологи назвали счастливчиков октября 2021 Видео

02:15

Землю накроет мощная магнитная буря: названы точная дата и время Видео

01:37

День туризма 2021 в Украине: душевные поздравления, картинки и прикольные открытки к празднику

00:51

Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику

26 сентября, воскресенье
23:58

Свет подешевеет, газ "взлетит" в цене: что будет с тарифами ЖКХ с 1 октября в Украине Видео

23:30

Что никогда нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беду Видео

23:09

Осень станет холоднее зимы: ноябрь атакует Украину морозом и снегом Видео

22:45

Главнокомандующий ВСУ предупредил об угрозе полномасштабной агрессии России Видео

22:30

В моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодит Фото

22:14

Дальше будет хуже: министр назвал причину мизерных пенсий в Украине Видео

Реклама
21:37

Партия Меркель может проиграть выборы: первые данные экзит-поллов Видео

21:30

Герцогиня Меган Маркл призвала к равенству в украшениях и платье за десятки тысяч долларов (фото)

21:22

Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Видео

21:05

"Будет только Дельта": Комаровский озвучил ключевые средства для профилактики COVID-19 Видео

20:20

С плакатом и воздушными шариками: в России для водителей автобусов торжественно открыли туалет Видео

20:18

"Я думаю о своей жене, понял?": Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью Видео

20:01

Вегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

19:30

"Каролина, мы тебя ждём": поклонники завалили Ани Лорак просьбами вернуться в Украину Видео

19:23

"Слово за Альянсом": Украина полностью готова к вступлению в НАТО Видео

18:52

Впереди тяжелая зима: кризиса в теплоснабжении и энергетике не избежать мнение

18:33

Изобразил обезьяну перед темнокожим соперником: на украинском льду вспыхнул расистский скандал Видео

17:59

В Украине проверят загранпаспорта: что произошло Видео

17:53

Мир близок к ядерному уничтожению: генсек ООН сделал тревожное заявление Видео

17:42

Как выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспять Видео

17:25

Тела доставали спасатели: в Полтавской области автомобиль на скорости улетел в реку Фото Видео

17:13

"Черная пантера вернулась": Настя Каменских в кожаном платье похвасталась аппетитными формами

16:58

Еле ноги унес: Путин пожаловался, что в тайге его чуть не затоптало стадо оленей

16:54

Две недели была прикована к батареям: дочь депутата из Полтавы похитили и жестоко издевались Видео

16:24

Украинцев предупреждают о сильных порывах ветра: каким регионам ожидать непогоду Видео

16:15

Меню на Воздвижение Креста Господня 2021: вкусные рецепты Видео

Реклама
15:40

Netflix продлил сериал "Ведьмак" и показал полноценный трейлер второго сезона Видео

15:36

"Фигачим как проклятые": секс-символ Танцев Логай раскрыл главную интригу проекта Видео

14:59

Снайперов перебросили на передний край: главком ВСУ объяснил тактику армии на Донбассе Видео

14:39

У Путина поставили условие для встречи с Зеленским, и выдвинули обвинение Украине Видео

14:29

Конец эпохи Меркель: Климкин оценил шансы новых немецких политиков спасти Украину от Северного потока-2

14:24

Реванш Усик – Джошуа: всё, что известно на данный момент Фото

13:48

В Megogo оправдались за провал с трансляцией поединка Усик-Джошуа

13:39

Ссылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш Порошенко Видео

13:12

Мрачная осенняя погода позади: в начале недели Украина будет "купаться" в лучах солнца Видео

12:58

Украину накрыл вал смертности: 100 тысяч "добавочных" случаев за 11 месяцев – аналитик Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять