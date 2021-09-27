В области балета мы впереди планеты всей

Политическая осень в Украине похожа на сельскую дискотеку / Фото Reuters

Украинская политика предельно театрализована. Так было еще до Владимира Зеленского, который просто кульминация тренда. Поэтому политическую осень вижу в виде сельской дискотеки, где танцуют все. Всё, что попало. Одновременно.

И первым на танцпол просится, аж дрожит от реваншистского нетерпения, прима-балерун Петр Порошенко. Намерен исполнить гопак патриота с критикой всех, кроме себя любимого. Его свита на подтанцовке — канкан с высоким подниманием конечностей: ни стыда, ни совести, ни перспектив.

Правее Порошенко на танцполе — националисты во главе с Национальным корпусом. Исполняют революционное "яблочко": от "совка" открещиваются, а по методам и намерениям — те же большевики-беспредельщики.

Чуть левее от них хореографическая группа исполняет умирающих — политически — лебедей: Арсений Яценюк с американским шлейфом, Владимир Гройсман и примкнувший к ним солист Арсен Аваков. Он специалист по всяким фуэте и пируэтам, претендует на балетмейстера, но зачем-то тянет с собой всяких зомби.

В результате канканогопак Порошенко оказывается зажатым между всякими аваковцами, наступающими им на ноги, а то и на другие части организма.

Реклама

Там же нервно извиваются на шесте активисты транснационалов, причем, успевают на хорошем английском убеждать, что то, чем они занимаются — это не проституция и торговля страной, а тоже танец, пол данс называется.

Прямо по центру танцпола — неувядающая прима Юлия Тимошенко, которую не просто вывели на сцену, а изрядно вывели из себя. О, это будет та еще цыганочка с выходом! И про тарифы, и про энергетику, и про то, почем нынче олигархи для Офиса президента. Достанется всем!

На левом фланге сцены — сводная группа бывших регионалов, которые бывшими не бывают. Здесь и ОПЗЖ Медведчука-Рабиновича с плясками русских коробейников, там же адепты Левочкина-Бойко исполняют польку-бабочку. Пока без музыки. Туда же пытаются протиснуться плясуны Бориса Колесникова, но без денег Рината Ахметова получается как-то не в такт.

Напротив всех этих толпа "Слуг" не танцует, а судорожно подергивается. Потому что у них в репертуаре один, но задорого вызубренный номер — танец роботов с телеуправлением из Офиса президента.

Неподалеку, не рискуя пока выйти на танцпол, разминается и демонстрирует растяжку Дмитрий Разумков.

Перед хореографическими массами, оттянув носочек, короткими перебежками туда-сюда перемещается Владимир Зеленский с фирменным номером то ли пародии, то ли подражания. Мимо кого пробегает — тому и подражает. Похоже, но уже не смешно.

Тоже не смешно, а печально, что мы — зрители, заплатившие за это низкопробное шоу своими налогами — не только смотрим, а многие еще и аплодируют от души. Вместо того, чтобы совместно прекратить этот позорный балаган.

Как там излагал классик: "А также в области балета мы впереди планеты всей".