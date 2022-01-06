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В Казахстане Путин может отгрести быстро и эффективно

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

6 января 2022, 12:05

Путин со своими вассалами отправит в Казахстан банду опричников. Это честь! Ведь на их месте должны были быть мы.

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Казахский поход опаснее для Кремля украинской войны / Фото Reuters

А вот это уже обидно. Сначала мы были самые крутые, после грузинов, со своим Майданом. Все нас любили, целовали, дарили нам печеньки, и даже пошли на нас войной в знак уважения.

А потом самыми крутыми неожиданно оказались беларусы. Нет, они не победили, и всё такое... Но у них враг не чета нашему, серьёзный; откормленная свора бешенных собак, эти бы наш Майдан задушили в зародыше...

Читайте также"Горячие головы" в Казахстане не станут водить хороводы, как в Украине и БеларусиТеперь казахи дали всем прикурить. Даже сцену не поставили. Не пели, не танцевали, не скакали, вече народные не собирали и петиции на деревню дедушке не писали. Сходу стали [бить] (неценз.), причём сразу по всей стране. И теперь Путин со своими вассалами отправит туда банду опричников. Это честь!

Ведь на их месте должны были быть мы. Мы так долго ждали российского наступления, чтобы доказать на поле брани, что мы самые крутые, как вдруг казахи - кто бы мог подумать? - всё испортили, смешали карты Путину. Две войны на своих границах Кремль сегодня не потянет. А жаль...

Читайте такжеМитинги в стране Казахстан расценил как вторжение из-за рубежаА может, это шанс зажечь огонь праведного Майдана на России. Казахский поход опаснее для Кремля украинской войны. Там нет и тени "русского мира", нет баз НАТО, и не с кем в мире вести переговоры по "казахскому вопросу". Зато можно отгрести [по лицу] (неценз.) быстро и эффективно, потерять армию, утратить лицо, и выйти в тираж...

Помните, как у Салтыкова-Щедрина опозорился медведь на воеводстве, когда случайно чижика съел?.. Все ждали от него большого кровопролития, ядерного апокалипсиса, а он чижика съел... Вот так и будет с Путиным.

Удачи вам, смелые казахские казаки, мы тут за вас держим пальцы крестиком. И за себя тоже...

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