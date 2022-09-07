Запад отнюдь не устал от Украины / Коллаж УНИАН, Reuters

В последнее время в СМИ появляется много прогнозов по поводу того, в чью пользу играет время в российско-украинской войне.

Так, например, футуролог Фрэнсис Фукуяма в своем последнем интервью заявил, что для Украины важно перехватить инициативу в течение лета, иначе рискуем увязнуть в войне, а то и остаться один на один с врагом, поскольку включаются внешнеполитические, экономические факторы.

Эти прогнозы стоит слушать, но критически к ним относиться. Начнем с внешне-политических факторов.

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Первое - 7 августа США приняли решение об очередном транше военно-технической помощи на сумму 1 миллиард долларов. Кроме того США приняли решение о предоставлении 3 млрд долларов бесплатной материально-технической помощи Украине в ракурсе предоставления вооружений.

С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Соответственно начинает работать американский лендлиз – расширенные возможности военно-технического переоснащения Вооруженных Сил Украины.

Второе – разблокирован вопрос предоставления финансовой помощи со стороны ЕС на 1,2 млрд евро. И сейчас уже стоит вопрос о разблокировании всего пакета макроэкономической помощи Украине на сумму примерно до 10 млрд евро. По состоянию на 1 сентября с начала войны Украина получила 17,4 млрд долларов грантов и кредитов от иностранных партнеров, из них в августе – 4,7 млрд долларов.

Всего с начала войны иностранная помощь покрыла 55% потребности в дополнительном финансировании бюджета – того объема, что не удалось собрать в виде налогов и пошлин.

В-третьих – западные страны продолжают оказывать военную помощь. Македония передала безвозмездно самолеты Су-25 и танки Т-72. Франция поставляет противокорабельные ракеты. Германия за последнюю неделю передала Украине радиолокационную станцию COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Сейчас стоит вопрос о новейших системах ПВО.

Цивилизованный мир прекрасно понимает, что Украина является форпостом противостояния с путинской Россией. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы мы выстояли, заинтересованы в финансовой помощи Украине, переоснащении ВСУ.

То есть нарратив о том, что Запад может устать от войны ошибочен.

Этот нарратив вбрасывается с момента подписания вторых минских договоренностей, то есть уже восемь лет мы об этом слышим. Но западные партнеры продолжают способствовать переоснащению ВСУ. С момента прихода к власти президента Байдена США выделили Украине около 9,8 млрд долларов помощи в сфере безопасности. А всего, начиная с 2014 года США выделили Украине более 11,8 млрд долларов военной помощи.

То есть, динамика оказания военно-технической помощи со стороны США за последние годы увеличилась в разы. Это наглядно опровергает российские нарративы о том, что Запад устал от войны.

В информационное поле россия пытается бросить не одну дезу, раскручивает несколько ІПСО с целью создать негативный имидж вокруг Украины на международной арене, соответственно, помешать нам в получении новейших технологий. Они активно продолжают раскручивать тему вроде бы торговли Украиной западным оружием, выдвигаются версии, что мы продаем ее в третьи страны.

Публикация с таким предположением недавно вышла в одном болгарском СМИ. Кроме того, 21 июля официальный представитель Европола Ян Оп Ген Оорт в комментарии немецким журналистам заявил, что Европол фиксирует признаки контрабанды оружия из Украины.

Примечательно, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает во времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации рф по дискредитации Украины, цель которой – прекратить поставки оружия от союзников.

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