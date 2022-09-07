УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

В чью пользу играет время в российско-украинской войне

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

7 сентября 2022, 21:29

Нарратив о том, что Запад может устать от войны ошибочный. Этот нарратив вбрасывается с момента подписания вторых минских договоренностей.

В чью пользу играет время в российско-украинской войне
Запад отнюдь не устал от Украины / Коллаж УНИАН, Reuters

В последнее время в СМИ появляется много прогнозов по поводу того, в чью пользу играет время в российско-украинской войне.

Так, например, футуролог Фрэнсис Фукуяма в своем последнем интервью заявил, что для Украины важно перехватить инициативу в течение лета, иначе рискуем увязнуть в войне, а то и остаться один на один с врагом, поскольку включаются внешнеполитические, экономические факторы.

Эти прогнозы стоит слушать, но критически к ним относиться. Начнем с внешне-политических факторов.

Видео дня

Первое - 7 августа США приняли решение об очередном транше военно-технической помощи на сумму 1 миллиард долларов. Кроме того США приняли решение о предоставлении 3 млрд долларов бесплатной материально-технической помощи Украине в ракурсе предоставления вооружений.

С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Соответственно начинает работать американский лендлиз – расширенные возможности военно-технического переоснащения Вооруженных Сил Украины.

Второе – разблокирован вопрос предоставления финансовой помощи со стороны ЕС на 1,2 млрд евро. И сейчас уже стоит вопрос о разблокировании всего пакета макроэкономической помощи Украине на сумму примерно до 10 млрд евро. По состоянию на 1 сентября с начала войны Украина получила 17,4 млрд долларов грантов и кредитов от иностранных партнеров, из них в августе – 4,7 млрд долларов.

Всего с начала войны иностранная помощь покрыла 55% потребности в дополнительном финансировании бюджета – того объема, что не удалось собрать в виде налогов и пошлин.

В-третьих – западные страны продолжают оказывать военную помощь. Македония передала безвозмездно самолеты Су-25 и танки Т-72. Франция поставляет противокорабельные ракеты. Германия за последнюю неделю передала Украине радиолокационную станцию COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Сейчас стоит вопрос о новейших системах ПВО.

Цивилизованный мир прекрасно понимает, что Украина является форпостом противостояния с путинской Россией. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы мы выстояли, заинтересованы в финансовой помощи Украине, переоснащении ВСУ.

То есть нарратив о том, что Запад может устать от войны ошибочен.

Этот нарратив вбрасывается с момента подписания вторых минских договоренностей, то есть уже восемь лет мы об этом слышим. Но западные партнеры продолжают способствовать переоснащению ВСУ. С момента прихода к власти президента Байдена США выделили Украине около 9,8 млрд долларов помощи в сфере безопасности. А всего, начиная с 2014 года США выделили Украине более 11,8 млрд долларов военной помощи.

То есть, динамика оказания военно-технической помощи со стороны США за последние годы увеличилась в разы. Это наглядно опровергает российские нарративы о том, что Запад устал от войны.

В информационное поле россия пытается бросить не одну дезу, раскручивает несколько ІПСО с целью создать негативный имидж вокруг Украины на международной арене, соответственно, помешать нам в получении новейших технологий. Они активно продолжают раскручивать тему вроде бы торговли Украиной западным оружием, выдвигаются версии, что мы продаем ее в третьи страны.

Публикация с таким предположением недавно вышла в одном болгарском СМИ. Кроме того, 21 июля официальный представитель Европола Ян Оп Ген Оорт в комментарии немецким журналистам заявил, что Европол фиксирует признаки контрабанды оружия из Украины.

Примечательно, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает во времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации рф по дискредитации Украины, цель которой – прекратить поставки оружия от союзников.

Оригинал

новости США
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:26

Военный госбюджет-2023: президент перечислил главные пункты

23:06

Украина вводит жесткие санкции против РФ из-за войны: Зеленский раскрыл деталиВидео

22:50

Есть повод для радости: Зеленский поведал о "хороших новостях" из ХарьковщиныВидео

22:36

"Мало наваляли": Соловьев с разбитым лицом сделал заявление и ответил на угрозы ПугачевойВидео

22:21

В Кременчуге, Днепре и Запорожье прогремели мощные взрывы: первые подробности

Реклама
22:15

ВСУ ракетами Harpoon потопили два корабля РФ: в Пентагоне раскрыли деталиВидео

21:58

Сколько будет стоить новый iPhone 14 и iPhone 14 Pro в Украине: цены и характеристикиВидео

21:57

Гороскоп на завтра 8 сентября 2022: Овнам – опасность, Ракам – деньги, Стрельцам – сплетниВидео

21:52

Трупы вывозили КамАЗом: на Запорожье более 100 оккупантов уничтожены и раненыВидео

21:29

В чью пользу играет время в российско-украинской войнемнение

21:28

Иван Яковина. ВСУ проломили фронт, Росгвардия сдается в пленВидеоблоги

21:27

Запасаемся к зиме: какие продукты резко взлетят в ценеВидео

21:26

Экс-соратника Кивы Михаила Маймана задержал спецназ в элитной Конча-ЗаспеВидео

21:08

Мальчик-игрушка: 64-летнюю Мадонну застукали в объятиях бойфренда в три раза моложе нее

20:59

"Зачем вы сюда приперлись?": боец ВСУ наорал на 20-летних пленных россиянВидео

20:42

Соль - лучший помощник при уборке: "бабушкины" лайфхаки, которые переплюнут магазинные аналоги

20:41

Будет очень жарко: Минобороны троллит россиян и советует готовиться к "заплыву в Сочи"

20:34

Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне спрогнозировали сроки освобождения ХерсонаВидео

20:32

Зеленский провел масштабные увольнения руководителей военных администраций на ДонбассеВидео

20:13

Бедняков поведал о своем отношении к "хорошим русским"

Реклама
20:10

Приметы на 9 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь огромную удачуВидео

19:53

ВСУ потрепали оккупантов на Херсонщине: разгромлен артдивизион РФВидео

19:34

Украину атакует морозный циклон: синоптики назвали дату окончательной холодины и прихода ливнейВидео

19:33

"Не поймешь, кого грохнули": экс-депутат Госдумы рассказал о двойниках Путина

19:17

Проблем не оберешься: 3 знака зодиака в ближайшее время вступят в полосу невезенияВидео

19:17

Буча в российских городах весной 23-гомнение

18:47

"Это 20 тысяч смертников": военный эксперт назвал направления, которые армии РФ не удержать

18:38

Война заканчивается: эксперт спрогнозировал сроки вывода войск РФ из УкраиныВидео

18:28

Пентагон готовит план поддержки ВСУ на ближайшие 5 лет и после окончания войны с РФ - CNNВидео

18:08

"Жена иноагента - звучит гордо": молодая супруга Макаревича показала редкое фото с музыкантом

18:00

РФ накрыла из Градов пункт выдачи гумпомощи на Запорожье: много погибших и раненыхВидео

17:50

"Одного освобождения Крыма мало": Залужный озвучил основную задачу ВСУ на 2023 годВидео

17:38

Арестович о Харьковском фронте: это вам, клоуны, отливается слезками Крым и ИловайскВидео

17:26

Сняли флаг оккупантов: спецназ ВСУ показал кадры из освобожденного села на ХарьковщинеВидео

17:23

"Поставляют в Украину металлолом": Эрдоган разразился штампами пропаганды РоссииВидео

17:14

Денежная удача и счастье в любви: 5 знакам зодиака мощно повезет в 2023 годуВидео

17:13

Хитрые хозяйки заворачивают одежду в пергамент перед тем, как класть ее в шкаф: в чем "фишка"

16:53

Может Пугачева постаралась: Соловьев появился в эфире с разбитым лицомВидео

16:46

Ушла с головой в культурную жизнь: Алла Пугачева в трауре засветилась в театре с Кристиной ОрбакайтеВидео

16:39

На Херсонщине ВСУ потопили баржу РФ вместе с десятками оккупантов и техникойВидео

Реклама
16:21

У Путина маниакально-дипрессивный синдром, но война не закончится даже после его смерти - РадуцкийВидео

16:20

Унитаз в шкафу: Гордон показал "люкс" гостиницы в рф

16:13

Нужно успеть все: астролог назвала один день в сентябре, кому крупно повезет во всемВидео

16:05

Десантники ВСУ удачно поохотились на российских "Грачей": Су-25 превратились в металлолом

16:04

Армия Украины наносила ракетные удары по военному аэродрому России в Саках в Крыму – ЗалужныйВидео

15:57

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

15:52

Бывшая жена Виталия Кличко похвасталась фигурой в тонком платье-комбинации

15:47

Полнолуние в сентябре 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь неприятности

15:41

Залужный прогнозирует войну в 2023 году и не исключает новой атаки РФ на КиевВидео

15:26

Шатунов был против: в Сети появилось редкое фото солиста Ласкового мая с сыном

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять