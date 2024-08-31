В чем "План украинской победы"?

Совсем на голову не налазит глупая публичная дискуссия относительно гибели пилота и потерянного F-16.

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Александр Кочетков о плане победы / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Главред

В последнее время пишу мало. Потому что многого не понимаю. Что характерно, не я один такой.

Не понимаю, почему "План украинской победы", в первую очередь, победную цель войны, наши руководители хотят обсуждать не с украинцами, которым план выполнять ценой своих жизней и страданий, а с американскими политиками, которые даже оружие нам запрещают использовать на полную? Так оно не сработает.

Пытаюсь понять, но не получается: а что ВСУ до сих пор делают в Курской области, если наше наступление там фактически остановлено, а вот вражеское наступление в Донецкой области только набирает обороты? Определенный успех курской операции как раз и заключался в ее непредсказуемости и динамичности. Если потерять динамику - гарантированы проблемы.

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Совсем на голову не налазит глупая публичная дискуссия относительно гибели пилота и потерянного F-16. Потому что по обломкам самолета сразу понятно, что стало причиной: "дружественный огонь" или ошибка управления. Надо просто сказать правду и двигаться дальше, потому что это война. Кстати, к сожалению, были случаи, когда наш МиГ-29 атаковал крылатую ракету или "шахед", пилот ошибался и слишком сближался с целью, в результате чего самолет попадал в облако обломков, что приводило к трагическим последствиям.

Не понимаю внезапную лавину сообщений об украинском "чудо-оружии" с невозможными характеристиками: то фантастическая ракета-дрон, то баллистическая ракета лучше "Атакамса" с "Искандером" вместе взятых. Единственное рациональное объяснение, что это искусственный "туман войны", который должен скрыть использование западного дальнобойного оружия по историческим территориям РФ. Но это слишком позитивная версия, чтобы в нее поверить без фактических подтверждений с фронта.

Непонимание переходит в отчаяние, когда в конце третьего года войны вижу, как волонтеры собирают деньги не на какие-то вкусности или бытовые вещи для бойцов, а на оружие - дроны, РЭБ, транспорт. Это же фактически приговор нашей государственной системе производства и закупки оружия! Именно государственные структуры должны анализировать боевое применение, формулировать опережающие требования для производителей и выпускать или закупать все, что необходимо. Потому что чем массово, тем дешевле. Но вместо этого имеем большую, чем в мирные времена, бюрократию, непрофессионализм, граничащий с диверсией, и коррупционные признаки на каждом этапе. Волонтерство несколько маскирует проблему, но не способно ее решить.

А больше всего не понимаю, на что, собственно, рассчитывает наша власть? Нет даже попыток исправить вопиющую несправедливость, которая является главным сдерживающим фактором и в мобилизации, и вообще в переводе страны "на военные рельсы". А тогда что? "Паляница" попадет в Кремль, и путин капитулирует? Или Байден вдруг проснется и пригрозит сравнять Москву "Томагавками" вплоть до того первичного болота, откуда происходит Московия?

Конечно, власть считает главным условием победы, что украинское общество сожмет зубы, закроет рот и начнет молча выполнять любые приказы из ОП. Но ведь так не будет. А вот это как раз является четко понятным.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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