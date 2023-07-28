Когда ждать успешного наступления ВСУ?

Войну на уничтожение, которую развязала против Украины недоимперия, на Западе не понимают.

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На фронтах началось очевидное оживление / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Украине надо обратиться к миру.

На фронтах очевидное оживление. Враг ввел в бой свои основные резервы на Лиманском направлении с целью прорвать нашу оборону. Которая держится, хотя ситуация весьма сложная. Характерно, что никаких стратегических целей на этом направлении у врага не просматривается. Скорее всего, его наступление намерено оттянуть украинские силы с других направлений, в частности, с Бердянского.

Там наши подошли к первой линии обороны на дальность полевой артиллерии — 10-12 км, в наступлении задействованы резервы ВСУ из числа готовившихся в странах НАТО. За этой линией открывается оперативное пространство. Но она пока не прорвана, продолжаются ожесточенные бои с большими потерями с обеих сторон.

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На юге в районе Херсона позиционные бои, то есть, определенное затишье. Но это затишье напоминает сжатую пружину, которая может начать стремительно разворачиваться. Прорыв вражеской обороны на Бердянском направлении безусловно вызовет оживление наступательных действий ВСУ в направлении Крыма.

На интенсификацию наступления ВСУ, по моему мнению, в значительной мере повлияла позиция наших союзников, в первую очередь, США.

Не является тайной регулярные контакты чиновников США и РФ. С одной стороны, такие контакты являются положительными, потому что они уменьшают вероятность использования недоимперией тактической ЯО. с другой, как следствие таких контактов постоянно выныривает тема переговоров Украины с недоимперией.

Я часто вспоминаю тему переговоров не потому, что она мне нравится. Совсем наоборот. Но нам надо знать, что у нас и цивилизованного мира отношение к переговорам для прекращения боевых действий является диаметрально противоположным. Там воспринимают войну, как продолжение международной политики и экономики другими методами. Война для современного Запада - это бессмыслица, потому что это потери. Соответственно, повоевали и при первой возможности сели договариваться.

А вот войну на уничтожение, которую развязала против Украины недоимперия, на Западе не понимают. Кстати, так же, как и в случае противостояния Израиля и арабских экстремистов, отрицающих само право Израиля на существование.

По моей информации, позиция США, в целом поддержанная Великобританией (о других все давно известно), выглядит следующим образом: "Если можете наступать — начинайте решительное наступление. Если не можете — начинайте переговоры". Абсолютно прагматично, без какого-либо экзистенциального тумана.

Видимо, именно такая позиция главных союзников и вызвали известный сарказм президента Зеленского, а также резонансное интервью главкома Залужного о том, что ВСУ будут воевать до победы хоть НАТОвским оружием, хоть украинским, хоть трофейным.

Ситуация на всех фронтах и, собственно, успешность массированного наступления ВСУ, определится в течение недели-двух. Но просто ждать и верить в ВСУ недостаточно.

Убежден, что именно сейчас Украина должна обратиться (формы могут быть разными) ко всем тем, кто ее поддерживает, с обращением. В нем надо отметить, в частности, на следующем:

1. Украина констатирует, что агрессивная неспровоцированная война, которую развязала РФ, поменяла характер - сейчас это война на истощение. Но остается неизменной ее цель - уничтожение Украины как демократического независимого государства, которое направляется к европейскому сообществу.

2. Украина честно и ответственно признает, что мы имеем существенные проблемы на своем демократическом пути, в частности, с коррупцией, с определенными ущемлениями свободы слова и вероисповедания, которые связаны с отражением враждебной агрессии. Мы понимаем, что без преодоления этих проблем существование демократической Украины невозможно, и готовы это делать. Но борьба с проблемами не имеет смысла без победы в войне, потому что Украина под контролем Кремля никогда не будет ни демократической, ни правовой, ни экономически способной.

3. Украина обращается ко всем странам — союзникам с призывом безотлагательно развернуть совместное с нами производство оружия, техники, объектов критической инфраструктуры - всего, что необходимо для победы. Именно такая интеграция в мировые экономические процессы станет гарантией не только освобождения оккупированных территорий Украины, но и неукоснительности ее движения по демократическому пути и преодоления проблем, которые до сих пор существуют в нашей общественно-политической жизни.

Ситуация, когда мы лишь просим нам помочь — оружием и деньгами — себя уже исчерпала и не работает. Сейчас надо становиться полезными для мира и постепенно, шаг за шагом, становиться самодостаточными. Понятно, что ограничиться лишь обращением недостаточно: слова придется подкреплять реальными, а не пиарными делами.

Без честного признания проблем решить невозможно. Да, это сложно. Но такой наш - украинский - путь.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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