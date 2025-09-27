Уроки израильских ошибок для Украины

С начала войны с Хамас в 2023 году Израиль допустил две большие ошибки.

Два года назад я написал, что Израиль не сможет выиграть эту войну. Признание палестинского государства Канадой, Австралией, Великобританией и Францией является большим геополитическим поражением Израиля. Фактически, Израиль потерял поддержку среди важных стран Запада, и что хуже - он потерял репутацию. И это будет иметь далекие последствия для возможностей Израиля.

С начала войны с Хамас в 2023 году Израиль допустил две большие ошибки, которые стоили ему победы в этом противостоянии. Первая - это поражение в информационной войне. Я излагал когда-то разницу в масштабах информационного покрытия, которое устроили палестинцы по сравнению с израильтянами. С годами поддержка палестинцев превратилась в мощное идеологическое движение в странах Запада. Многие ведущие певцы, актеры, художники присоединились к этому движению, студенты и молодежь, стали устраивать массовые акции против "геноцида в Газе". Города Европы усеяны палестинскими флагами, граффити и тому подобное. Сегодня в Европе быть на стороне палестинцев - это быть за правильные ценности. Было только вопросом времени, когда политики оседлают это движение признанием Палестины - и это время пришло.

Зато Израиль вообще забил на информационную войну. Идея быстро уничтожить Хамас и захватить Газу казалась более выигрышной, чем что-то доказывать в информационной сфере. Нетаньяху и военные считали это глупой тратой времени. Но как видим по факту, победить в информационной сфере оказалось важнее, чем выиграть пару битв на поле боя. Теперь Израиль для всего мира ассоциируется с геноцидом, что само по себе вызывает шок, учитывая историю. И чтобы отбелиться от этого потребуются годы.

Вторая ошибка - лидер, который потерял связь с реальностью. Каждый лидер, который длительное время находится у власти, теряет эту связь. В какой-то момент вера в собственную избранность, начинает подменять реальный расчет и анализ. Такой лидер начинает не терпеть, когда с ним не соглашаются или отрицают, он зачищает свое окружение и в конце концов остается окружен болванами и подхалимами. Такой лидер начинает прибегать к эмоциям, вместо взвешенных решений, что и приводит к поражению. Именно это произошло с Нетаньяху.

Эти ошибки важны для нас и нашей ситуации. Особенно первая. На прошлой неделе общался с влиятельным американским бизнесменом, и он сказал мне, что Украина не присутствует в США. Не приезжают наши певцы, или известные люди, никто из голливудских звезд за нас не включается, потому что с ними не работают, нет никаких информационных кампаний в поддержку Украины. Кроме некоторых энтузиастов, которые уже выдохлись что-то делать своими силами. В Европе аналогично, нет митингов в поддержку, мероприятий, ничего подобного что имеют палестинцы.

