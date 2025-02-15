Украинская слабость Трампа

Главная цель Трампа - за счет ущемления национальных интересов Украины добиться дистанцирования России от Китая.

https://opinions.glavred.info/ukrainskaya-slabost-trampa-10639682.html Ссылка скопирована

Трамп и Зеленский / Колаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

Президент Трамп, как честолюбивый деловой человек и талантливый торговый переговорщик, пытается, за счет Украины, быстро договориться с Путиным для получения легкого дипломатического успеха.

Но главная цель Трампа - за счет ущемления национальных интересов Украины добиться дистанцирования России от Китая. Пекин внимательно следит за маневрами Трампа, наивно пытающегося решить проблему мира в Украине без участия Европы, Украины и Китая. Это большая стратегическая ошибка Трампа.

Ибо, почувствовав удачу, Путин легко переварит уступки Трампа за счет Украины и в своих притязаниях пойдет дальше (отмена санкции, смена власти в Украине и странах Восточной Европы и т.д.), не отменив своего союза с Пекином. Так, к концу этого страшного года Трамп останется ни с чем, ни Газой, ни с Украиной, которой США все равно придется помогать, пока Европа не будет готова сопротивляться Путину.

видео дня

***

Пытаясь укрепить или захватить власть, ради великой цели "сделать Америку вновь великой", Трамп пользуется системным преимуществом - внутри Сената США у него есть республиканское большинство, которое покорилось президенту, но ненавидит Маска, а Палату представителей возглавляет Джонсон, который без власти Трампа не продержался бы и недели. Он полностью согласен с тем, как Маск и Трамп резко ссужают конституционные полномочия и привилегии Конгресса США.

Теперь Маску-Трампу осталось "нагнуть" американское правосудие и отомстить бывшему президенту Байдену-посадить сына Байдена в тюрьму. После этого можно смело договариваться с американским дипстейт о разделении власти в Америке на новых условиях.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред