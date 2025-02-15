Европа, пора повзрослеть: чего хотят США от союзников

Если США рассматривает Китай как реальную будущую угрозу, то в этом противостоянии им будут необходимы сильные союзники.

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Выступление Вэнса во время конференции в Мюнхене / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В выступлении Вэнса не было ничего экстраординарного.

Ну начнем с того, что после окончания Второй мировой Европа де-факто и де-юре превратилась в младшего союзника США. Даже если взять блок НАТО, то именно США финансируют львиную часть этих расходов.

Частично это объяснялось тем, что именно агрессивность европейских стран привела к двум опустошительным войнам. И после войны, США на правах самого сильного союзника просто отобрали у детей спички, чтобы те не уничтожили сами себя. С другой стороны, этих беззащитных детей надо было защищать от агрессивного восточного соседа.

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И поскольку Европа стала полностью зависимой от военной защиты США, то в тот период США постоянно напоминали европейцам их собственное место.

Со временем люди становились более цивилизованными, а методы общения более деликатными. Поэтому четкая иерархия в отношениях начала постепенно исчезать. А сами европейцы начали забывать кто в доме хозяин.

А вчера им только об этом снова напомнили. Хотя я здесь не оправдываю манеру общения нынешнего состава правительства США со своими союзниками.

И да, я понимаю, что многим не нравится манера общения Трампа и его команды, но давайте будем откровенны. Это же не впервые Трамп стал президентом. И не впервые он так ведет себя с союзниками. Вот только несмотря на это, Европа с тех пор как-то не очень изменилась и не попыталась усилить свою позицию.

Если США рассматривает Китай как реальную будущую угрозу, то в этом противостоянии им будут необходимы сильные союзники. А лучшим союзником для США может быть только Западная Европа.

Причем в отличие от союза БРИКС, идею и название для которого придумал инвест банкир Джим О'Нил. А сама организация состоит из разношерстных и не похожих между собой стран как по экономическим, так и культурным особенностям.

То США и Европа это почти идеальные по совместимости союзники, которые имеют схожую культуру, ценности и экономики в целом. Кроме того, это также понимают и сами европейцы.

В то же время, сейчас действительно сложилась такая ситуация, что Европа несмотря на свой потенциал, остается балластом на шее Соединенных штатов. Причем сами американцы о прямо говорят: увеличивайте оборонные расходы, наращивайте производство вооружения.

Поэтому я очень сомневаюсь в том, что между США и Европой произойдет раскол. Это не выгодно ни одной из сторон. Скорее наоборот, американцы хотят видеть рядом сильного союзника, а не ребенка, который сидит на шее у взрослого.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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