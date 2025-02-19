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Конфликт с США заставит Европу "проснуться"

Игорь Эйдман
19 февраля 2025, 06:10
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Американская администрация призывает европейцев повысить военные расходы.
Джей Ди Вэнс, военные США
Джей Ди Вэнс и военные США / Коллаж: Главред, фото: Википедия, .defense.gov

Тройка Геростратов поджигает Запад.

Теперь модно писать, что конфликт с США заставит Европу "проснуться" и самостоятельно усилить свою оборону. Красиво звучит, но это не так. Спровоцированный американской администрацией раскол не усилит Европу, а резко ослабит коллективный Запад и США.

Союз США и Западной Европы десятилетиями был основой американской безопасности в противостоянии с тоталитарным Востоком (СССР, Китаем, Россией). Американские усилия по защите Европы были продиктованы не только общими идеалами, но прежде всего национальными интересами США.

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Теперь тройка Геростратов: Трамп, Вэнс и Маск уничтожают атлантическое единство и вместе с ним безопасность Америки. За три недели они сделали то, что при всех усилиях не удалось советским вождям за сорок лет: поссорили США и Европу, раскололи таким образом коллективный Запад. Они ведут скоростную стрельбу не по европейским союзникам, а по собственным американским коленкам, по интересам своей страны.

Неплохо, что американская администрация призывает европейцев повысить военные расходы. Такие призывы раздаются давно и после полномасштабного вторжения в Украину, большинство европейских стран резко увеличивают расходы на оборону. Проблема в другом. Нелепая американская троица уничтожает смысл и идеологию атлантического союза, который был создан и существовал как инструмент защиты западной свободы от советского (российского) рабства. Сейчас по Маску-Вэнсу свободе ничего не угрожает, кроме собственной европейской бюрократии - так зачем противостоять путинскому режиму. Он для новой американской администрации не враг, а партнер в сделках. Маск поливает Шольца, Стармера и Зеленского, однако о Путине он и его партнеры по тройке разрушителей отзываются сугубо положительно.

При новой американской администрации пропало главное связующее звено западной коалиции - ее идейная основа, общее видение ценностей, целей и угроз. А без него коалиция не жизнеспособна. Трамп оставляет США наедине с Россией и Китаем, поэтому обречен идти им на уступки (по Украине уже идет).

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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