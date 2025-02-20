Чего хочет Трамп от Украины

Традиционный политик оперирует определенными бюрократическими механизмами, формальной логикой международных соглашений и процедурами.

https://opinions.glavred.info/chego-hochet-tramp-ot-ukrainy-10641152.html Ссылка скопирована

Война в Украине и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Трамп как участник переговоров: немного ликбеза.

У меня уже скоро кровь из глаз начнет идти, когда я увижу очередной пост с тезисами "Трамп - эксцентричный бизнесмен в политике, с ним надо говорить как с бизнесменом" или "Вы просто неправильно с ним коммуницируете, он же же... (вставить нужное)".

Его риторика и стиль правления отражают сочетание популистских и экспансионистских инстинктов, чем классический бизнес-подход с ориентацией на компромисс и "win-win". Проще говоря, он ведет себя как гопота в политике и является гопотой.

видео дня

Я очень мало видел успешных бизнесменов (примерно ноль), которые бы не понимали ценности в адекватном взаимодействии даже с собственными конкурентами. А вот рейдеров, которые ведут себя как Трамп я видел. О том, что Трамп гопота от политики и чистое "политическое животное" в худшем понимании этого слова написано много книг. И не проклятыми демократами, конечно. А профильными научными специалистами.

Трамп - это харизматичный (тоже в худшем понимании) лидер, одержимый собственным эго. С обычными политиками можно вести переговоры, исходя из истории отношений, подписанных документов, обязательств. С бизнесменом можно говорить с позиции общей выгоды. У Трампа же на первый план выходят эго, желание "переиграть" собеседника и одержать мгновенную победу в медийном пространстве. Он предпочитает превращать любой разговор в шоу, где самое важное - казаться сильным и популярным, а не искать системное решение.

Он - бессистемный и всегда таким был. Традиционный политик оперирует определенными бюрократическими механизмами, формальной логикой международных соглашений и процедурами. Вменяемый бизнесмен нанимает специалистов, чтобы не утопить бизнес в субъективности и некомпетентности. Трамп же часто игнорирует советы специалистов и своих же советников, внезапно меняет позиции и принимает решения, основываясь на том, какие реакции получит в медиа и среди электората.

Он мыслит в категориях "против нас весь мир". Традиционный политик, даже строя конфронтацию, обычно оставляет пространство для компромисса. У Трампа же чувствуется черно-белый взгляд на мир: если ты не с ним, значит, ты против него. Это затрудняет тонкие договоренности и разговоры о разделении ответственности между сторонами. Поэтому у Трампа шантаж становится самоцелью - он играет на повышение ставок до последнего. Пока не получает по голове.

Об экономической рациональности речи тоже нет. Для бизнес-процессов свойственно выбирать взаимную выгоду (win-win), где заработают все. Трамп же в политике действует скорее в стиле "zero-sum game": если кто-то выигрывает, то другой автоматически проигрывает. В международной политике с большим количеством стейкхолдеров такая логика часто приводит к новым кризисам и разрушает отношения с партнерами. Этот подход, кстати, может уже в ближайшее время сделать "китайское предложение" миру выгоднее американского. Но Трамп так далеко не думает.

В конце концов, Трамп - антитеза классическим республиканцам и в экономике также. Его популизм идет вразрез с классической же республиканской идеей либеральных рынков и международной торговли (олицетворением которой был Рейган).

В Трампе популист и король ресентимента давно победил "бизнесмена" - потому что имидж "сильного лидера" важнее любых сделок. Трамп в государственных решениях часто готов к резким и непродуманным шагам ради краткосрочного рейтингового эффекта. Вместо стратегического планирования - феерические обещания (например, "Мексика заплатит за стену", "Закончу войну за 24 часа"), что на самом деле является бредом изначально. Каждый раз, когда Трамп сталкивается с выбором между поиском разумного компромисса и сохранением образа "бойца", он выбирает второе.

Итак. Трамп как участник переговоров - это классический трикстер, что определяется его популизмом, эго и животностью его поведения и идеологических шизоконструкций в его голове. В этом вся суть и Трампа, и трампизма.

А какой самый лучший способ взаимодействовать с гопотой? Чтобы она чувствовала в тебе силу. Вот и есть установка для Украины и Европы. Поэтому и слова, и шаги в отношении Трампа не должны быть нежными. Гопник языка классической дипломатии не понимает.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред