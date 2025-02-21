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Почему им мешает Зеленский

Игорь Эйдман
21 февраля 2025, 19:10
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Новый Мюнхенский сговор невозможен, в том числе и потому, что Зеленский никогда не поступит как Бенеш.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сместить Зеленского - задача номер один Путина и Трампа. Для нового Мюнхенского сговора нужен новый президент Бенеш. А Зеленский им стать отказывается.

Реализация Мюнхенского соглашения по отторжению Судет от Чехословакии стала возможна только благодаря фактической капитуляции президента Эдварда Бенеша, который принял его условия без согласия Национального собрания. Тогда многие чехословацкие политики были готовы к сопротивлению нацистам и даже планировали для этого военный переворот против Бенеша, на который все-таки не решились. А через две недели, уже после того как были сданы Судеты, Бенеш под давлением немцев был вынужден подать в отставку и покинул страну. Президентом Чехословакии стал Гаха, который не выдержал гитлеровский шантаж, и уже через несколько месяцев согласился на немецкую оккупацию и отказ от независимости ослабленной и униженной страны.

Новый Мюнхенский сговор невозможен, в том числе и потому, что Зеленский никогда не поступит как Бенеш. В Мюнхене были чешские представители, но они не были даже допущены до переговоров, на которых "великие державы" решали судьбу их страны. Они сидели и обречено ждали, когда им вручат приговор. Украинцы никогда так себя не поведут. Украинские власти уже показали, что не будут поддаваться на шантаж, от кого бы он не исходил, и никому не позволят решать судьбу своей страны.

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Трамп хотел бы заменить Зеленского новым Бенешем, готовым принять любые его решения, а Путин - новым Гахой, согласным на капитуляцию. Пока у Путина нет шансов привести к власти украинского "Гаху", но ему нужны выборы во время войны, чтобы там победил кандидат Хаос.

План Путина не так давно выболтал пьяный Медведев: переговоры, выборы, хаос, уход Зеленского, новое вторжение, ликвидация Украины.

"Если всё же произойдёт (Украина пойдет на переговоры с Путиным) в Киеве быстро начнётся новый, третий кровавый майдан, который сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную…

Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой…

И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской".

Однако пока Трамп добился результата, противоположного ожидаемому. Как говорят все мои украинские друзья и собеседники, лживая, предательская позиция американского президента, его попытки шантажировать и оскорблять украинские власти, привели к небывалой с начала войны консолидации общества. Более того, рейтинг Зеленского резко пошел вверх. Его поддержали даже противники. Сценарии "Сговор" и "Хаос" на наших глазах терпят неудачу.

PS. За наводку на аналогию с Бенешем спасибо Олегу Дунде.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Игорь Эйдман
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