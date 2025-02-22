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США больше не союзник Украины и Европы?

Юрий Богданов
22 февраля 2025, 06:10
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Вероятно, нам придется краткосрочно учесть их давление и, если уж так сложится, пойти на примирение при не-катастрофических условиях.
США больше не союзник Украины и Европы?
Война в Украине и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

После заявлений Трампа госсекретарь Рубио звонил европейцам и уверял, что дед забыл выпить таблетки. Об этом пишет The New York Times.

Короче, если без шуток, после серии маразмов деда Рубио правда звонил европейцам и уверял их в следующем.

№ 1. Встреча США и России в Эр-Рияде является началом переговоров по возможному миру в Украине, в то же время это не означает резкого разворота американской политики.

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№ 2. Белый дом не планирует "навязывать" условия договора с Россией ни Украине, ни европейцам, а также не собирается снимать с России санкции без заметных шагов Кремля навстречу.

№ 3. Рубио оставил открытыми двери для точечного снятия санкций, если Москва сделает шаги, которых требует администрация. Однако о полной отмене ограничений речь пока не идет.

№ 4. Во внутренней коммуникации с европейскими чиновниками Рубио признал, что Россия может просто пытаться посеять раздор среди западных союзников и выйти из изоляции без реальных уступок в Украине. (Пока раздор среди западных союзников активнее всего сеет Трамп, а не Путин, - ред.)

№ 5. Во время телефонного разговора с британскими, французскими, немецкими и итальянскими дипломатами Рубио заверил, что Вашингтон будет делиться информацией о дальнейших шагах и результатах переговоров с Россией, в частности о возможности открытия посольств и постепенного тестирования серьезности намерений Кремля.

Короче, что я могу сказать. Наблюдаем. Да, вероятно, нам придется краткосрочно учесть их давление и, если уж так сложится, пойти на примирение при не-катастрофических условиях. Да, даже подписать соглашение "о ресурсах", но только в обмен на оружие.

Но будущее Украины и Европы в последующие десятилетия предполагает позицию, что США больше не союзник и больше не гарант. Их надо рассматривать на одном уровне с Китаем, с которым надо и придется иметь дело, но исключительно из прагматических соображений. Никаким моральным камертоном это одоробло больше быть не может.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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