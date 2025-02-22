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Трамп уже примеряет корону и говорит глупости

Александр Кочетков
22 февраля 2025, 08:10
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После телефонного контакта Путина и Трампа российские СМИ вдруг вспомнили, что Китай недостаточно активно поддерживал Россию.
Трамп уже примеряет корону и говорит глупости
Трамп и война в Украине/ Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Понятия не имею, зачем Дональд Трамп проговаривает ртом всю ту чушь по поводу Европы и Украины, которая циркулирует в его голове с бутафорской (клоунской?) короной. Видимо, уже не может жить без резонансных эпатажных высказываний, неправдивость которых Трампа нисколько не беспокоят.

Все, что сказал президент США, автоматически становится абсолютной истиной? Без права сомнения? Но таковы сейчас геополитические реалии.

Тем не менее, в достижении того, что я считаю целями Трампа, ситуация складывается неоднозначно.

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Россия на переговорах в Эль-Рияде потребовала всего и сразу - и снятия санкций уже по факту начала переговоров, и официального отказа Украины от областей, которые недоимперия вписала в свою конституцию, и уменьшения численности ВСУ, которые должна контролировать рф, и еще много чего невозможного. Поэтому даже представители США вынуждены были признать, что такие переговоры не имеют смысла. И стороны взяли паузу на пару недель.

Что, между прочим, не помешало трамповской прессе начать в восторге визжать, что Трамп "остановил машину войны". Где? Как? Почему мы этого знаменитого события не заметили?

С другой стороны, намерение штатовского миротворца-бизнесмена (позывной "500 ярдов) оторвать рф от Китая имеет шансы на успех. Но с неожиданными побочными эффектами.

После телефонного контакта Путина и Трампа российские СМИ вдруг вспомнили, что Китай недостаточно активно поддерживал россию: чипы не хотел продавать, банковские расчеты ограничивал, теневые танкеры в порты не пускал и так далее. В Китае на уровне общественного обсуждения это заметили сразу, и многие корреспонденты, в свою очередь, констатировали, что рф была, есть и останется империей, которая Китаю не друг.

А на официальном уровне Китай продолжает настаивать на территориальной целостности Украины и необходимости привлечения Европы к мирным переговорам.

Вполне возможно, если представители ЕС обратятся к Китаю относительно реализации китайского мирного плана, то они могут быть услышаны. И в отличие от США, у Китая есть реальные рычаги принуждения недоимперии к миру - финансовые и технологические. И что тогда? Прямая поддержка со стороны Штатов ВПК рф в случае сокращения поставок из Китая - это слишком даже для Трампа с Маском.

То есть, вероятность того, что главный разрушитель мирового порядка безопасности (на сегодня это Трамп, а не Путин!) получит в союзники Россию, но потеряет ЕС, который усилит Китай, остается ненулевой. И тогда результат трамповских усилий, включая потерю репутации, окажется противоположным желаемому.

Этот сценарий прояснится после запланированной встречи президента Трампа с президентом Макроном и премьер-министром Стармером.

P.S. Недавно Трамп процитировал на своем аккаунте Х Наполеона, что человек, который спасает страну, не может нарушать никаких законов по определению. Это намек на то, что Трамп не собирается выполнять многочисленные решения судов США, которые ограничивают его административные новации. Понятно, что император, да еще и спаситель, всегда прав. Но почему Трамп отказывает в такой презумпции невиновности президенту Зеленскому?

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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