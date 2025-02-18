Чего хочет Трамп и Путин

Трамп и его команда, несомненно, коричневые. Они настолько коричневые, что буквально могут основать коричневый интернационал вместе с Орбаном, АфД, Нетаньяху и еще списком тех, кто им идейно близок.
Драматизировать их текущие разговоры с окружением Путина при этом не стоит. Договориться о дрейфе России от Китая невозможно, соответственно, все равно придется выстраивать конструкцию взаимодействия, которая не предусматривает капитуляции перед Питуном.
И здесь адекватная позиция Украины (и власти, и оппозиции, как бы они ни враждовали внутри), и европейцев (которая постепенно будет радикализироваться) - вспомогательны.
Даже если нам не избежать заморозки войны, мы должны получить столько гарантий, оружия и денег сколько сможем. И, конечно, любое соглашение с Трампом о ресурсах потом надо менять исключительно на оружие и деньги сейчас. Чтобы дать возможность и время двум фронтам эпидемии аннигилировать друг друга.
Такой путь.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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