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Украину никто сдать не может

Игорь Эйдман
15 февраля 2025, 06:10
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Скорее всего, их встреча будет столь же "продуктивна" как многочисленные свидания Трампа и Ким Чен Ына.
Украину никто сдать не может
Зеленский и Трамп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Сейчас многие пишут: "Трамп сдал Украину". Украина - великая страна, а не бутылка из под пива. Никто её сдать не может. Пока украинская власть и общество не потеряли волю к сопротивлению, страна сможет бороться и побеждать.

Путинская пропаганда сейчас пытается деморализовать Украину, нагнетая панические настроения в связи с последними событиями. Не будем ей помогать.

Не надо делать трагедию из того, что два старых му**ка полтора часа несли словесный понос по телефону. Трамп, наверное, рассказывал Путину о своих героических подвигах по возвращению в Макдональдс пластиковых трубочек, переименованию географических объектов и превращению Газы в Ривьеру. А Путин просвещал Трампа по поводу своего права первой ночи с Екатериной 2 и взаимоотношений Рюриковичей с половцами и печенегами. Два старых неадеквата остались друг другом довольны. В следующий раз договорились обсудить все эти интереснейшие темы очно, жаль, что не в палате дурдома.

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Никаких соглашений они пока не подписали и, учитывая то, что каждый из них мнит себя полубогом и живет в собственном шизомире, до чего-то конкретного им будет трудно договориться. Скорее всего, их встреча будет столь же "продуктивна" как многочисленные свидания Трампа и Ким Чен Ына.

Украина - не колония США (что бы там не вякала российская пропаганда) и сама будет принимать любые решения. Что может сделать против нее Трамп? Только одно - полностью прекратить ей помощь. Так он это уже, по сути, сделал. Новых пакетов помощи, по типу байденовских, от него ждать не приходиться. Разве что, в случае, если он поругается с Путиным по поводу использования пластиковых трубочек в Макдональдсе или презервативов при общении с Екатериной 2. Если это и произойдет, то вряд ли скоро.

Так что повторяю тут то, что я написал сразу после победы Трампа на выборах.

Ну попричитали и хватит, пора переходить к конструктивной повестке. Сейчас нужно срочно, не дожидаясь неизбежных проблем, начинать работу по созданию европейской коалиции по поддержке Украины, автономную от США (апдейт: такая работа уже активно ведется, см. последнее заявление семи крупнейших европейских стран и главы Еврокомиссии об усилении поддержки Украины). У старушки Европы деньги есть и оружие тоже. И она кровно заинтересована в том, чтобы Украина выстояла, иначе следующей будет сама Европа. Есть особо мотивированные богатейшие страны - Норвегия, например.

Раньше европейцы привычно надеялись на США. Сейчас надеяться не на кого. Придется самим брать ответственность за безопасность на континенте - помогать Украине не вслед за США, а играть в этом деле первую скрипку. Только в этом спасение Украины и самой Европы.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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