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Украине нужно поддержать протесты в Иране

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

15 октября 2022, 06:22

Зеленский должен обратиться с кратким обращением к иранскому народу со словами поддержки.

Владимир Путин, Иран
Следовательно у народа Украины и народа Ирана общие враги, считает Романенко / Фото Reuters

Активное применение иранских дронов снимает с Украины какие-либо обязательства не вмешиваться во внутренние дела Ирана. А в Иране идет нарастание протестов, которые могут закончиться свержением режима мулл. К протестам присоединились крупные нефтеперерабатывающие заводы на юге Ирана. Перспектива крушения правящего режима становится вполне реальной.

В этой ситуации Украина может подлить жарку в огонь. Причем ассиметрично. Зеленский должен обратиться с кратким обращением к иранскому народу со словами поддержки. Пусть поднимаются стар и млад и сбрасывают тираническую власть. Тем более, что Украина это не раз делала. И тем более, что связка России и Ирана бьет по его народу, поскольку консервирует правящий режим. Россия помогает муллам, а муллы помогают России. Следовательно у народа Украины и народа Ирана общие враги.

Крушение режима мулл в Иране приведет к тому, что Россия получит радикальный удар по своим позициям на Ближнем Востоке. Иран перестанет заниматься экспортом революции по всему БВ. Как следствие:

Во-первых, Иран перестанет поддерживать Хезболлу и режим Асада в Сирии, что резко усложнит ситуацию для России. Ей придется либо уходить из Сирии, либо наращивать свое присутствие там, чтобы помочь Асаду. Как следствие, Израиль станет менее зависим от позиции России в регионе и сможет вести более гибкую внешнюю политику. Возможно Украине можно будет получить больше помощи. Или разнообразить ее.

Во-вторых, ослабление России в регионе сделает Турцию менее сдержанной. Она станет меньше оглядываться на Россию в других вопросах.

В-третьих, выход Ирана из-под санкций в случае установления там демократического режима позволит вывести на рынок большой объем нефти. Это понизит цены на нее. Тем самым позволит туже затягивать удавку на шее России. Кроме того, это заставит Саудовскую Аравию не выделываться, поскольку у США появится пространство для маневра.

Однако, для саудитов революция в Иране тоже принесет выгоды, потому что Тегеран наверняка перестанет поддерживать хуситов в Йемене и это позволит стабилизировать там ситуацию, которая очень опасна для СА.

Несомненно, Зеленскому нужно еще подождать, чтобы стала лучше видна тенденция с протестами, но как только будет видно, что режим мулл реально шатается, то нужно будет вбросить свой камешек. Они того заслужили.

Источник

война в Украине протесты в Иране Юрий Романенко
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