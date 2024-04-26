Украине надо готовиться к провокациям со стороны Беларуси

Когда американская помощь Украине все же утверждена и первые пакеты уже поехали к нам, Путину нужно будет попытаться перевернуть стол новой эскалацией.

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Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

Там Лукашенко и его приспешники рассказывают, что на Беларусь готовится нападение. Но украинцам по этому поводу переживать особо не стоит. Потому что для нас это никаких новых рисков пока не несет. А вот литовцам стоит. И немного полякам. Пока что немного.

Тем более что "спецслужбы Беларуси сорвали попытку атаки страны литовскими беспилотниками" (вымышленную попытку, конечно). Поэтому нашим партнерам из Литвы и из НАТО в целом тоже стоит думать, что делать если Россия руками Лукашенко решит все же испытать "границы НАТО" или воздушное пространство НАТО на надежность. "В ответ на провокации". Возможно, что до осени еще что-то с "блокадой Калининграда" придумают.

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И идеальный тайминг в этом году у них будет - октябрь - начало ноября. Как раз в разгар американской предвыборной гонки, когда способность США реагировать на что-либо снижается даже при самых мощных администрациях. К которой текущая не относится. И мысль, что реакция замедлится или будет слишком слабой, вполне может поселиться во многих головах в Москве.

Какой мотив? Сейчас, когда американская помощь Украине все же утверждена и первые пакеты уже поехали к нам, на осень может сформироваться ситуация, когда Путину нужно будет попытаться перевернуть стол новой эскалацией. А сделать это на украинском фронте он не сможет. Поэтому я бы не пренебрегал этими угрозами Лукашенко, и готовился к сценариям провокаций. На кровавые провокации они вполне способны.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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