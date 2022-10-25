Украине больше не нужны никакие автономии, считает Юрий Романенко / УНИАН

Чубаров на Крымской платформе заявил, что Украина должна переформатировать Конституцию и в Крыму должна появиться крымско-татарская автономия.

В связи с этим я хочу сказать, что главный урок, который дала эта война, заключается в том, что Украине больше не нужны никакие автономии. После войны у Крыма не должно быть никакой автономии. Потому что сепаратизм в Крыму произрастал из его особого статуса.

Второе, все народы в Украине должны быть равны. Тем более, что у крымских татар больше чем у других прав. Их статус зафиксирован в качестве коренного народа. То есть они уже в более привилегированном положении, чем венгры, румыны или болгары.

Поэтому если мы после войны не хотим утонуть в сраче по поводу того, почему одни имеют больше прав, чем другие, то мы и не должны своими руками создавать базу для расколов и конфликтов в следующие десятилетия.

Третье, крымские татары не имеют особых оснований на автономию. Их вклад в отстаивание независимости Украины не превышает вклад других народов. Они отстаивают свою независимость и эта цель обозначена в программных документах меджлиса.

Потому мы сразу должны исходить из того, что создавая какую-либо автономию, мы повторяем ошибку 90-х и спустя пару десятилетий получим новую проблему. Только теперь уже в отношениях с Турцией.

Поэтому Украина должна прекратить все поползновения по поводу любых автономий. В рамках децентрализации у местных властей достаточно полномочий, чтоб чувствовать себя хорошо. А с учётом закона о коренных народах, крымские татары вообще в шоколаде, чтобы не чувствовать себя какими-то ущемлёнными.

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