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Украина вернёт все свои территории раньше, чем Россия начнет производить "шахеды"

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

7 февраля 2023, 08:22
Иран не может поставлять Shahed-131/136 россии в объёмах ей необходимых для постоянных ударов по Украине.
оккупанты написали на дронах
Украина вернёт все свои территории раньше, чем Россия начнет производить "шахеды", считает Коваленко / Telegram Небытов

О возможности строительства в российской Елабуге в Татарстане завода по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136, мощность производства 6 тыс. в год, сообщает издание The Wall Street Journal.

То есть, ВТС (военно-техническое сотрудничество) между ираном и россией сохраняется.

Но есть уточнение...

Для начала, хочу отметить, что нынешнее производство дронов Shahed-131/136 в самом Иране составляет в среднем 600 единиц каждого типа, или 1200 единиц в год.

То есть, в самом иране производственные мощности недостаточно развиты для массового, серийного производства Shahed-131/136.

Стоит обратить внимание и на то, что россия заказала у Ирана 1750 дронов, но на сегодняшний день получила только 2 партии, общей численностью 750 единиц. И судя по тому, что Shahed-131/136 применяются россией сейчас крайне редко, говорить о получении ею 3 партии пока не можем.

То есть, иран за 2022 год так и не смог повысить своё производство Shahed-131/136 выше среднемесячного показателя по каждому типу - 50 единиц.

Что же, теперь поговорим о размещении данного производства в самой россии, которая за 30 лет не смогла реализовать аналогичный проект дронов-камикадзе.

Итак, страна, которая не смогла реализовать у себя проект дронов-камикадзе, будет производить эти дроны по лицензии страны их создавшей, но которая не способна их собирать в количестве большем тысячи с копейками в год... Не кажется ли вам, что здесь есть некий диссонанс?

Ещё один очень интересный момент. Производственная линия будет запускаться с учётом контракта на 1750 дронов и в каких обозримых сроках? Ведь иран может закрыть контракт уже в июле-августе по поставкам, а производственная линия в рф вряд ли запустится к этому сроку.

Таким образом, россия или вынуждена будет заказывать у ирана ещё одну партию, или уходить в ещё больший простой по применению Shahed-131/136 нежели сейчас.

Интересен момент касающийся того, на какой стадии будут боевые действия в Украине, когда производственную линию в россии запустят.

Ведь всё может получиться так, что россия запустит производство Shahed-131/136 тогда, когда Украина вернёт все свои территории согласно границам 1991.

И вот это вот всё вышеизложенное к чему и зачем? Да, пожалуй, к тому, чтобы указать на ирано-российскую несостоятельность.

Иран не может поставлять Shahed-131/136 россии в объёмах ей необходимых для постоянных ударов по Украине. Производство так же не смогут запустить быстро в россии и вряд ли оно сможет выдавать 6 тысяч дронов в год. 600 - да, и то, даже касательно этой цифры у меня есть сомнения.

Но, важно то, что теперь становится понятным, почему россия готова продавать ирану Су-35 и ЗРС С-400. Это подкуп лояльности Тегерана в вопросе открытия производства Shahed-131/136 в россии.

Что же, брачные танцы немощной жабы и гадюки. Забавное зрелище. И да, Елабуга находится в 1 тыс. км от границы с Украиной. Это прямо-таки вызов.

Источник

война в Украине дроны Александр Коваленко
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