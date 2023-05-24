Украина стала моральным компасом Запада

Запад нашел свой моральный компас - быть за Украину морально и правильно. Мы не слышим больше никаких "давайте Минск", "с Путиным надо договариваться".

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Здание Европарламента / Фото: pixabay.com

Когда-то в 2008 году я стажировался в Европарламенте. Это был пик разочарований в оранжевой власти, и на встречах с евродепутатами я слушал как мы все прос**ли, а Россия молодец. Путин тогда усматривался надежным и стабильным партнером, все вокруг считали, что это хорошо для безопасности и дел, и заливали миллиарды в рашку. Тогда же в 2008 году Украине отказали в перспективе членства в НАТО. Несомненно, событие, которое сыграло худшую роль для безопасности в Европе, и стало причиной этой ужасной войны. Я тогда был шокирован, и спрашивал у евродепутатов, где те европейские ценности, о которых вы кругом говорите? Мне рассказывали о реалполитике, опуститься на землю, и делать домашнюю работу.

А вчера Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой признала преступления России против Украины геноцидом, а режим рф - рашизмом. Запад нашел свой моральный компас - быть за Украину морально и правильно. Мы не слышим больше никаких "давайте Минск", "с Путиным надо договариваться". И ценность этой резолюции в том, чтобы мы об этом и не услышали больше. Нет, нам не дадут членство на саммите в Вильнюсе в июле. Но благодаря нам Запад нашел свое место моральной системе координат и уже не бросит нас на произвол судьбы.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия. видео дня

Как когда-то в 1943 году в Тегеране было принято решение о полном разгроме фашизма и предстоящем разделении Германии, так вчера было еще раз подтверждено решение о войне до полного разгрома рашизма.

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