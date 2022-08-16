Украина потеряла кучу времени из-за надежд на беспомощную ООН

Миротворцы ООН Украину не защитили / УНИАН

Только сейчас общество начинает понимать, что международно-правовая система, которая сложилась после Второй мировой войны и неотъемлемой частью которой является ООН, оказалась в глубоком кризисе и не может считаться адекватной современным реалиям.

Отдельно, Организация Объединенных Наций показала свою полную беспомощность в условиях, когда вопреки ее Уставу и воле подавляющего большинства участников международного сообщества, постоянный член Совета Безопасности ООН осуществляет агрессию против страны, которая не обладает ядерным оружием или другими средствами сдерживания.

К сожалению, начиная с 2014 года, была потеряна куча драгоценного времени на наивные мечты о том, что к нам приедут миротворцы из ООН и защитят нас от рф. Нас сознательно или нет, вводили в заблуждение, обещая то, чего нельзя было осуществить и демотивировали по готовности сопротивляться агрессии.

Мы же доверчиво слушали эти глупости, потому что это было приятно и означало, что ничего не надо делать – мол мир должен защитить страну-основательницу ООН. Слушали и не хотели принимать во внимание уроки истории. Слушали и не обращали внимание на предупреждение. За это сейчас и расплачиваемся по самой большой возможной цене...