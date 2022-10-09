Украина обязана нанести удар по Беларуси, а Лукашенко повесить в Буче

Лукашенко вообще лучше не подавать признаков жизни / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Беларусь вручила ноту, что Украина планирует нанести удар по ней. Да не планирует, а обязана, тупорылые вы бл@ди.

После всего, что вы сделали, Украина обязана нанести удар по Беларуси и установить там лояльный режим, а Лукашенко и других военных преступников повесить на углу Яблуньской и Вокзальной в Буче.

Учитывая, что произошло с Крымским мостом Лукашенко вообще лучше не подавать признаков жизни и лишний раз не напоминать, что из-за усатой бл@ди в Украине погибли тысячи людей , а экономике получала ущерб в десятки миллиардов долларов.

Поэтому, дорогие беларусы, можете даже не сомневаться, что мы вами займёмся. Отныне для Украины непозволительная роскошь иметь на севере Беларусь, которая создаёт угрозу нашим интересам.

Теперь контроль над Беларусью будет первостепенной задачей нашей внешней политики. Этот контроль обеспечит наши позиции в регионе и будет гарантией безопасности, что Бучи у нас не повторятся.

А ещё вы должны знать, что ваши русские партнеры прямо сейчас судорожно ищут контакты с кем договориться в Украине, чтобы отползти, как побитая собака.

Потому можете не сомневаться, что вас никто не защитит из России, когда Украина решит вами плотно заняться. Потому лучше займитесь своим усатым имбицилом, пока он не натворил ещё больше нам неприятностей. Впрочем, мы понимаем, что это практически фантастика, потому решать задачи вашей демократизации придётся нам самим.

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