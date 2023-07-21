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Украина может спокойно дать сдачи, ударив по российским портам

Юрий Романенко
21 июля 2023, 08:37
189
Можно бить не только по Крымскому мосту, которой является сложной мишенью, но и по нефтеналивным причалам на Черноморском побережье России.
зерновая сделка
Россия наносит удары по украинским портам / Коллаж: Главред, фото Википедия

Россия заявила, что будет атаковать суда, идущие в украинские порты, считая, что они везут оружие.

В принципе, Украина может спокойно делать тоже самое с российскими портами на Черном море. Ведь можно бить не только по Крымскому мосту, которой является сложной мишенью, но и по нефтеналивным причалам на Черноморском побережье России. Заявив точно такую же формулировку.

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Сокращение нефтяного, зернового и прочих экспортов после того, как наши дроны в произвольном порядке начнут прилетать в российские порты, даст вполне ощутим экономический эффект. Ведь любой танкер, сухогруз, и просто причал может оказаться под ударом.

При этом, нанесение таких ударов не требует каких-то ресурсов, поскольку дроны можно пускать с любого судна в акватории Черного моря.

Удары по Крымскому мосту показали, что Украина может наносить ассиметричный и эффективные удары. Ясное дело, что наши западные союзники будут против, но они всегда против.

Кто такой Юрий Романенко

Романенко Юрий Витальевич (род. 26 декабря 1977, Волынская область) - украинский политический журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего.

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Юрий Романенко зерновая сделка
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