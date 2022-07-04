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Уход из Лисичанска и логика войны

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

4 июля 2022, 22:03

Если армия будет разбита, то Украина может потерять вообще все. Поэтому армия сегодня является более высокой ценностью, чем Лисичанск или Северодонецк.

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Украина еще не прошла через свой Сталинград / Макс Левин

С утра читаю стоны по поводу того, что ВСУ вышли из Лисичанска. Так слава Богу, что вышли. Эти герои диванного фронта считают, что лучше бы наших солдат окружили, чтобы эти Клаузевицы и Манштейна диванных операций наслаждались новостями о том, как орды русской армии разбиваются о неприступный вал обороны Лисичанска. Однако реальность иная.

Война - это борьба социальных организаций, которые опираются на ресурсы. В этой борьбе армия является ключевым инструментом, а экономика базой, которая дает ресурсы. Если армия будет разбита, то Украина может потерять вообще все. Поэтому армия сегодня является более высокой ценностью, чем Лисичанск или Северодонецк. Их мы сможем потом отбить, сохранив армию, значит, сохранив государство. Напомню, что СССР отступал до ноября 1942 года. То есть 1, 5 года с начала войны, а потом еще 8 месяцев потратил на коренной перелом, который наступил во время битвы на Курской дуге, а потом понадобился еще год, чтобы выгнать Рейх за пределы Украины.

Читайте такжеЧас пробил: кто одержит победу в войне в УкраинеУ нас же секта любителей вундерфали (чуда-оружия) думает, что если Украина получила несколько десятков современных гаубиц, несколько десятков современных САУ и тысячи Джейвелинов и NLAW, то победа очевидна. Эта вечная наша вера в магическое удручает.

Сейчас Украина еще не прошла через свой Сталинград, не говоря о битве на Курской дуге. Россия имеет огромные экономические ресурсы, которые в разы превосходят украинские. У нее огромные запасы старой техники. Залужный сказал, что в сутки они выстреливают 45 тыс снарядов! Эшелоны! Они валят по нашим позициям эшелоны боеприпасов и не парятся. И пока Украина не насыщена западным оружием, своим оружием, которые МЫ ОБЯЗАНЫ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДИТЬ, то наша армия будет маневрировать. Пока наша экономика не отвечает на запросы войны - то победы не будет. Потому что Путин делает ставку на то, что зимой нас добьет фискальный кризис и развал инфраструктуры. Это все взаимосвязанные вещи.

Потому Генштаб принял абсолютно правильное решение, которое поддерживает и Зеленский. Мы не сможем выиграть войну, если будем бессмысленно сжигать в ее топке человеческие ресурсы. Технику мы получим, людей научим, а вот мотивированных людей не вернуть. Их надо беречь.

Читайте такжеЯдерные угрозы Путина: превратится ли третья мировая война в первую ядернуюНапомню, что СССР который в 1941 году не маневрировал, раз за разом терял в котлах сотни тысяч человек, пока не потерял всю свою кадровую армию. Всю! Несколько миллионов человек! Украина не может воевать, как СССР.

Наконец, пока на Донбассе ВСУ жестко бьются за каждую пять земли имея перед собой две трети сухопутной армии РФ, на других участках фронта наши войска контратакуют и наступают. На юге например, где идут бои возле Херсона или выжимание россиян с острова Змеиный, где перманентные удары ВСУ сделали невозможным нахождение там гарнизона. Как следствие, угроза морского десанта в Одессу и Бессарабию сегодня снята с повестки дня.

Короче говоря, на все нужно смотреть в комплексе и действовать нужно, исходя из этого понимания.

война в Украине Юрий Романенко
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