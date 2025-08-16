Удары дронами по Украине в августе: РФ накопила тысячи беспилотников

Дроны-камикадзе "Молния-2" за вторую неделю августа были применены в количестве более 100 или более 200 за первую половину августа.

Вторая неделя августа показала всё так же посредственные показатели по налётам на тыловую Украину дронами-камикадзе/приманками Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", но при этом прирост применения средств поражения типа fpv-дрон в зоне боевых действий. Но, обо всё по порядку.

Применение противником fpv-дронов в течение второй недели августа РОВ превысило 6 500, что значительно больше по сравнению с первой неделей, когда было зафиксировано применение около 5 000 этих средств. Как и мы и подозревали, проседание первой недели могло быть связано с задержкой в логистике, поставками на передовую боекомплекта. По всей видимости так и была и на протяжении второй недели августа отчётливо отмечался рост применения противником fpv-дронов.

Напомню, что в июле РОВ установили абсолютный рекорд применения fpv-дронов – более 23 500, а в течение второй недели июля противник применил более 7 000 fpv-дронов, что стало абсолютным рекордом в недельном выражении. Тем не менее, август вряд ли станет рекордным в этой категории. Пока наблюдается определённый предел применения fpv-дронов, без критических рывков и масштабирования, а поступательный прирост с переменными.

ББ "Ланцет" традиционно серьёзных изменений не произошло, и РОВ применили в течение недели около 80 ББ данного типа, или около 150 за первую половину августа.

Ударные дроны "Привет-82" в течение прошлой недели применялись, традиционно, в незначительном, единичном количестве, а за первую половину августа в количестве не более 50.

Применение дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", то за вторую неделю августа составило – 360, что в 2 раза меньше чем за первую неделю – 674. Всего за первую половину августа РОВ применили 1 034 дронов данной комбинированной категории, что в разы меньше показателей за последние 3 месяца.

Тем не менее, это не повод расслабляться, поскольку противник, скорее всего, сейчас занят накоплением боекомплекта и по приблизительным оценкам, у РОВ должно быть заготовленных более 3 500 дронов комбинированного типа. Не исключено, что активизация террора дронами тыловой Украины начнётся после 15 августа, в канун 24 августа.

