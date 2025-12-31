Укр
РФ срочно засекретила местонахождение и передвижения Путина

Иван Яковина
31 декабря 2025, 08:10
Путин собирается сначала несколько дней отмечать с семьей Новый год, а потом лечь на традиционную косметологическую операцию.
Путин, дрон
Путин и "атака дронов" / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Оказывается, вчера в Петербург и дальше – на Валдай – отправилась Кабаева с детьми, а также как минимум один из Ковальчуков. Судя по всему, Путин тоже там будет отмечать Новый год.

Но минувшей ночью его самого еще там не было, поэтому и обстреливать резиденцию смысла не было.

Россия засекретила местонахождение и передвижения Путина в пространстве, ссылаюсь на якобы возникшую для его жизни угрозу от украинских беспилотников. Это, конечно, может быть приступом паранойи, однако я предполагаю, что Путин собирается сначала несколько дней отмечать с семьей Новый год, а потом лечь на традиционную косметологическую операцию: будет убирать с лица и шеи лишний жир, закачивать туда гиалуроновую кислоту и колоть свежий ботокс.

Для этого нужно на пару недель исчезнуть из телевизора. Раньше его долгие исчезновения вызывали большие вопросы, а сейчас вот появилось удобное оправдание: украинская угроза.

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

война в Украине Владимир Путин Иван Яковина
