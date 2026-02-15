Мюнхенская конференция: никто не ожидает скорого завершения войны

Тезисные заметки о втором дне Мюнхенской конференции по безопасности.

14 февраля без преувеличения можно назвать украинским днем Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года.

Одно из главных событий этого дня – яркое выступление Президента Украины Владимира Зеленского. Он уже не первый раз зажигает в Мюнхене. На западных участников, особенно на европейцев, это выступление произвело впечатление. Неоднократно слышал упоминания об этом выступлении. Ключевые тезисы выступления Президента Зеленского одной фразой: Украина готова к миру, выборам и компромиссам, но не к капитуляции, и мы нуждаемся в гарантиях безопасности и четкой дате вступления в ЕС.

Днем состоялся "Украинский ланч", организованный Фондом Виктора Пинчука. Это уже традиционное мероприятие на Мюнхенской конференции по безопасности (состоялось в девятый раз), которое собирает друзей Украины со всего мира и украинских участников. Целая группа европейских лидеров, выступавших на "Украинском ланче", в очередной раз заверили Украину в поддержке. И это не просто слова, это деньги и оружие, которые помогают нам выстоять против российского нашествия. Но на что обратил внимание: никто из выступающих не ожидает быстрого завершения войны; сдержанно скептически оценивается возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году, однако при этом подчеркивается необходимость присоединения Украины к Евросоюзу. Что насторожило: пожалуй, впервые среди выступающих на "Украинском ланче" не было представителей американской власти (из администрации США или Конгресса США). Я спросил об этом у главного организатора, на что мне ответили, что их приглашали, но что-то не сложилось. Чуть позже выяснилось, в чем была накладка: именно в это время сенаторы США, которые являются друзьями Украины, встречались с Президентом Зеленским.

Днем на площади Мариенплац в Мюнхене прошла многотысячная акция под лозунгом "Люди — это не мишень", где участники призывали предоставить Украине дальнобойное оружие.

Вечером состоялась церемония награждения украинского народа за стойкость, которая стала самым эмоциональным моментом дня. Награду от имени украинского народа принял Владимир Зеленский.

Безусловно, в Мюнхене говорили не только об Украине. Пожалуй, самым ожидаемым (в разных смыслах) было выступление госсекретаря США Марко Рубио. Он подтвердил известную позицию администрации Трампа, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, но сделал это более дипломатично и конструктивно, чем его босс и некоторые коллеги Рубио по администрации США. Однако украинской темы не обошел и Марко Рубио. Он встретился с Президентом Зеленским.

Не менее важно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Но это уже мостик из Мюнхена в Женеву, и отдельная тема для обсуждения.

